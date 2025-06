Genitori di Nicholas Green, chi sono Reginald e Margaret: i genitori del bimbo morto hanno sensibilizzato a lungo sulla tragedia del figlio

La storia di Nicholas Green è emblematica. Dalla tragedia che ha colpito il bambino, nato a San Francisco nel 1987, è nato infatti un movimento di solidarietà in merito alla donazione degli organi: i genitori di Nicholas Green, infatti, decisero di donare gli organi del figlio, sensibilizzando l’opinione pubblica italiana, ancora abbastanza all’oscuro in merito. Il bambino era infatti in vacanza con i suoi genitori, Reginald e Margaret, e la sorellina di 4 anni, in Italia: proprio lì la famiglia del piccolo fu colpita dalla tragedia immensa. Il bimbo venne infatti colpito da un proiettile mentre dormiva in auto: i suoi genitori rimasero illesi, così come la sorellina, mentre lui morì pochi giorni dopo.

I genitori di Nicholas Green decisero di donare gli organi del bambino, sensibilizzando in maniera importante l’opinione pubblica. Proprio Reginald e Margaret sono diventati sostenitori della donazione degli organi, organizzando numerose iniziative in merito. Reginald Green, papà di Nicholas, ha scritto due libri sulla tragedia che ha colpito il figlio: “The Nicholas Effect” e “The gift that heals”. Due scritti nei quali ha parlato di quanto accaduto: la macchina della famiglia Green venne infatti scambiata per un’auto di “Ndranghetisti”.

Genitori di Nicholas Green, chi sono Reginald e Margaret: la forza dopo la tragedia

I genitori di Nicholas Green, dopo la tragedia che ha colpito il figlio e la loro famiglia, hanno cercato la forza per portare avanti un messaggio fondamentale: quello della donazione degli organi. Nel 1996, cinque anni dopo la morte del bimbo, Reginald e Margaret hanno avuto due gemelli, Martin e Laura. Nel 2019, proprio i due coniugi sono tornati in Calabria, dove erano in vacanza al momento dell’uccisione del bimbo. I genitori di Nicholas Green, venticinque anni dopo l’uccisione del bimbo, sono stati accolti con numerose manifestazioni d’affetto e con una targa commemorativa in memoria del figlio.