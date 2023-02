Genitori di Nicole Murgia, chi sono/ “Papà Francesco? Le mie amiche tutte innamorate di lui. Mamma invece…”

Nicole Murgia al GF Vip: il ruolo dei genitori lontano dalla luce dei riflettori

Nicole Murgia è tra le protagonista dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, a dispetto del suo ingresso solo a reality già avviato. La giovane attrice non ha mostrato alcuna difficoltà nell’integrarsi nonostante alcune dinamiche e rapporti già consolidati. Da quando è entrata nella Casa del GF Vip ha accennato più volte ad alcuni racconti appartenenti alla sfera privata, in particolare rispetto al suo rapporto con i genitori.

Sul conto dei genitori di Nicole Murgia, concorrente di spicco del GF Vip, le informazioni sono quasi irreperibili. A dispetto della notorietà della figlia e di suo fratello, il calciatore professionista Alessandro Murgia, entrambi hanno sempre evitato la luce dei riflettori e di mettere in piazza informazioni prettamente private. Per quanto riguarda il padre dell’attrice, di nome Francesco, sarebbe originario di un paese in provincia di Sassari, Monti, e si sarebbe trasferito a Roma per seguire al meglio i suoi impegni professionali. Il padre di Nicole Murgia è uno stimato banchiere mentre sul conto della madre non sono reperibili informazioni legate alla vita privata e professionale.

Nicole Murgia, il racconto del rapporto con i genitori

A dispetto della carenza di informazioni sul conto dei genitori di Nicole Murgia, proprio tramite la giovane attrice sono arrivate informazioni legata al rapporto tra loro. Come raccontato da una clip pubblicata dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip, la vippona ha svelato alcuni aneddoti legati al rapporto con i genitori con parole decisamente dense di affetto e stima. “Le mie amiche sono tutte innamorate di mio padre: è dolce, un coccolone. Gli piacciono le persone, ha sempre voglia di fare. I miei amici vengono sempre tutti a casa di mio padre quando organizzo qualcosa”.

Dopo le parole al miele per il padre, Nicole Murgia racconta anche le sfumature del rapporto e del carattere di sua madre: “Mia madre è molto più introversa: dal telefono, se a me succede qualcosa, basta che dico pronto e lei già capisce tutto. Non posso nasconderle nulla che lei ha già capito; io ho trent’anni e ho due figli, ma ho ancora il terrore, lei ha il suo modo di dimostrarmi affetto”. Tornando sul padre, Nicole Murgia ha poi aggiunto: “Mio padre viene e ti bacia, mi manda la buonanotte il buongiorno tutti i giorni. Io esco la sera con le mie amiche e lui vuole che gli mando un messaggio quando rientro a casa”.











