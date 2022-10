Genitori di Nikita Pelizon, chi sono?/ “Mi è stata chiusa una porta da loro. Ho imparato l’abbandono”

Nikita Pelizon e il rapporto difficile con i suoi genitori

Nikita Pelizon, durante questo primo mese nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, non ha fatto mistero di avere oggi rapporti complessi con i suoi genitori. Le poche volte che li ha citati, senza fare i loro nomi, Nikita ha ammesso che alcuni anni fa è iniziato tra loro un distacco, causato da alcune incompatibilità.

Nella Casa del GF Vip Nikita ha raccontato di aver avuto un bel rapporto con i suoi gentiri fino ad un certo punto della sua vita ma, con la maturità, ha iniziato ad avere sue convinzioni, ben distanti da quelle dei genitori. Pare infatti che la mamma e il papà di Nikita siano Testimoni di Geova e che lei non si ritrovi in questo credo. “È come se mi fosse stata chiusa la porta. Ho imparato un sacco l’abbandono”, ha ammesso Nikita durante una chiacchierata con Giaele De Donà.

Nikita Pelizon e la scelta della madre di non seguirla al Grande Fratello Vip

Quando, alcune settimane fa, Ginevra Lamborghini ha ricevuto in Casa la sorpresa del suo papà, Nikita si è detta quasi invidiosa, spiegando poi il perché: “Sono molto felice per lei, ma ho pensato: quando succederà a me? È una cosa che mi piacerebbe ricevere, ma non so quando avrò questo sostegno da parte dei miei genitori”.

Ad oggi la gieffina dice tuttavia di aver recuperato in parte il suo rapporto con i genitori, anche se, ancora oggi, non sente da parte loro il supporto che si aspettava. Da qui la decisione di non dire loro subito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Quando i due ne sono venuti a conoscenza, sua madre le ha detto che non l’avrebbe seguita mentre suo padre le avrebbe detto: “Io ti guarderò, ma non hai fatto una bella scelta”.

