Non ha vissuto un’infanzia semplice Pamela Prati, showgirl del Bagaglino diventata famosissima negli anni Ottanta e Novanta, e grande protagonista dello showbizz. Pamela è nata in Sardegna, dove ha passato l’infanzia con i suoi fratelli in una famiglia numerosa ma non sempre felice. L’infanzia della showgirl non è stata infatti semplice, per via dell’abbandono del papà, che ha lasciato da sola la mamma. La storia di Salvatora Pireddu, mamma di Pamela Prati, non è semplice. La donna si è sposata a 16 anni ma è rimasta vedova di guerra e successivamente si è sposata nuovamente con un altro uomo con il quale ha fatto altri sei figli. L’uomo, Paolo Cantara, ha abbandonato la donna, lasciandola sola con i suoi figli, costretta a fare enormi sacrifici per crescerla.

L’abbandono e il collegio. Chi sono i genitori di Pamela Prati

I genitori di Pamela Prati non si sono mai sposati. Il padre, come ha avuto modo di raccontare lei in più di un’intervista, ha abbandonato la mamma della showgirl lasciandola sola a crescere gli otto figli. “È scappato via con una ragazza che per generosità di Salvatora era stata accolta in casa loro perché si trovava sola, incinta e in difficoltà“ ha raccontato Pamela. Un’infanzia complicata, dunque, per il volto televisivo, con la mamma che si è trovata costretta a lasciare i suoi figli in un collegio vista l’impossibilità di crescerli sola economicamente e non solo.

Con Paolo Cantara, il papà di Pamela Prati, Salvatora pensava di aver trovato la famiglia da dare ai suoi figli nati dal primo matrimonio ma coì non è stato, perché lui è scappato con un’altra. Dunque, la donna, ha dovuto tirare su i suoi figli da sola, e ci è riuscita, anche con l’aiuto delle suore che li hanno presi in affido in un collegio di Tempio Pausania. Ferite che comunque nella vita di Pamela sono state molto importanti e che l’hanno portata a prendere a volte delle decisioni sbagliate.