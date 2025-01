Paola Saluzzi ha vissuto, qualche anno fa, un dolore immenso: la perdita dei suoi genitori. “Il primo bivio della mia vita è la perdita di mia madre e mio padre. È successo a tante persone ma è complicatissimo. Sono mancati nel 2017 a pochi mesi di distanza, sette. Siamo passati a riempire tutte le sedie a tavola, a due posti vuoti. Quella è stata la perdita di due muri portanti di casa. Non immaginavo che mamma seguisse papà con tanta grazia. Lei era una donna aggraziata, totalmente innamorata di quell’uomo che era papà” ha raccontato la giornalista.

Chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander:"Ci siamo lasciati per due mesi"/ "Oggi siamo felici"

La mamma di Paola Saluzzi si è spenta poco dopo il papà, solamente sette mesi dopo la morte di quello che era stato il suo grande amore, suo marito e padre dei suoi figli. “Da bambini li vediamo come genitori, non come persone innamorate. Ma mamma era profondamente innamorata di papà” ha rivelato la giornalista a “Storie di donne al bivio”, spiegando di aver scoperto un altro lato dei suoi genitori.

Perchè Chi l'ha visto non va in onda oggi 8 gennaio 2025?/ Il motivo e quando torna in diretta su Rai 3

Genitori di Paola Saluzzi: “Così hanno reagito quando mi sono fidanzata”

Nel corso dell’intervista a “Storie di donne al bivio”, parlando dei Genitori di Paola Saluzzi, la giornalista ha raccontato anche del rapporto di sua mamma con il marito Gabriele Romagnoli: “Tra loro era scattata la molla di un grande amore. Si sono piaciuti, si sono capiti e sono stati vicini fino all’ultimo”. La mamma di Paola Saluzzi voleva vedere la figlia felice al fianco di un uomo: “Sapeva che io ero più indipendente rispetto a mia sorella ma voleva vedermi felice. Per lei e papà era importante capire che la nave fosse arrivata in porto”.

Striscia la notizia, chi è la nuova Velina bionda che sostituisce Velino Gianluca Briganti?/ Casting aperti

Il papà di Paola, quando si sono conosciuti lei e Gabriele Romagnoli, aveva dei dubbi: “Era dubbioso ma non verso di lui, bensì verso di me” ha spiegato la giornalista, divertita al ricordo. I genitori di Paola Saluzzi, morti nel 2017 entrambi, hanno lasciato un vuoto enorme nel cuore della conduttrice, che continua a portare avanti il loro ricordo nel tempo.