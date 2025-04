Papa Francesco è nato in una famiglia di origine italiana, che si è però spostata in Argentina durante gli anni del fascismo, per scappare alla persecuzione. Il padre, Mario Bergoglio, e la madre, Regina Maria Sivori, si sono trasferiti in Argentina nel 1928, dalla provincia di Asti, portando con loro un bagaglio ricco di ricordi italiani. Il papà, Mario Bergoglio, era un impiegato ferroviario di origini piemontesi, mentre Regina Maria Sivori aveva origini liguri. L’infanzia di Mario e dei suoi quattro fratelli è stata fortemente influenzata dalle origini italiane: come ha avuto modo di raccontare Maria Elena Bergoglio, l’ultima dei fratelli del Santo Padre, era forte la tradizione italiana, come quella del pranzo domenicale.

Morte Papa Francesco, messaggio Comunione e Liberazione/ Prosperi: “ci ha insegnato che Gesù è l’essenziale”

Le domeniche in casa Bergoglio, a Buenos Aires, scorrevano tutte alla medesima maniera: tutti a messa e poi un grande pranzo a tavola, con risotti e altre prelibatezze che ai genitori ricordavano appunto la loro terra d’origine. Proprio per questo, nella capitale argentina, i genitori di Papa Francesco comprarono una casa con una cucina enorme. Poco importava se poi lo spazio per le altre camere fosse ridotto, l’importante era che a tavola ci fosse lo spazio adeguato.

Conclave, Novendiali, Sede Vacante, Camerlengo, Notificazione/ Parole da sapere per l'elezione del nuovo Papa

Genitori di Papa Francesco, chi erano Mario e Regina Maria

I genitori di Papa Francesco hanno cresciuto i loro cinque figli con amore e dedizione, rispettando le origini italiane. “Eravamo poveri ma con grande dignità, e sempre fedeli a quella che per noi era la tradizione italiana” ha raccontato la sorella del Santo Padre in un’intervista di qualche anno fa con Repubblica. Parole, le sue, che hanno permesso di conoscere meglio la loro famiglia e i loro genitori. La mamma, Regina Maria Sivori, ad esempio, è stata descritta come una donna dolce e dedita alla famiglia, mentre il padre un uomo che sapeva farsi rispettare dai figli, ma mai usando la violenza. Una famiglia unita, che purtroppo si è spezzata quando è morto il papà per via di un infarto.