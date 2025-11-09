Chi sono i genitori di Pierfrancesco Favino? Originari di Candela, nel foggiano, si sono trasferiti a Roma: il papà morto ormai più di vent'anni fa

Pierfrancesco Favino è nato a cresciuto a Roma ma i suoi genitori sono originari di Candela, in provincia di Foggia: un piccolo paesino nel quale l’attore, da bambino, tornava tutte le estati e nel quale ha costruito ricordi bellissimi. Non è chiaro il motivo per il quale i genitori di Pierfrancesco Favino abbiano lasciato la Puglia per trasferirsi a Roma: probabilmente dietro questa scelta ci sono ragioni lavorative. Come dicevamo, però, nonostante si senta romano a tutti gli effetti, l’attore ha origini foggiane: proprio a Candela infatti, i suoi genitori sono nati e cresciuti prima di trasferirsi nella Capitale, dove poi è nato Pierfrancesco.

I genitori di Pierfrancesco Favino sono stati per lui un punto fermo. La mamma continua ad esserlo mentre il papà è scomparso ormai più di vent’anni fa. Un grande dolore per l’attore, che non ha mai elaborato davvero la scomparsa del padre, come ammesso in più occasioni. “Quando papà si è ammalato, ha cominciato a considerarmi per la prima volta come un uomo e ci siamo parlati con la massima sincerità” ha rivelato Favino. E ancora, parlando del suo essere padre, ha ammesso: “Mio padre era estremamente affettuoso con noi quattro figli, pur nascondendo la sua dolcezza dietro un atteggiamento apparentemente formale”. Soltanto con il tempo l’attore è riuscito a dare una spiegazione ai comportamenti del papà, che a lungo gli sono sembrati freddi e distaccati.

Genitori di Pierfrancesco Favino, chi sono: l’amore per la mamma

Un legame importante con il papà ma anche un amore smisurato per la mamma. Pierfrancesco Favino non parla spesso della sua vita privata ma non ha mai nascosto l’amore per la mamma, nei gesti e nelle dichiarazioni. Paparazzato qualche estate fa al mare con la mamma, l’attore ha ammesso che spesso quando nei film il personaggio da lui interpretato muore, la madre si preoccupa e lo chiama per sapere se stia bene. Un bellissimo legame il loro che dopo la morte del papà si è stretto ancor di più.

