Chi erano Antonio e Carolina, i genitori di Renato Carosone? Lo spinsero a seguire il suo sogno nel mondo della musica, coltivando il suo talento

Renato Carosone si è affermato come uno dei più grandi artisti nel panorama della musica italiana, simbolo della storia della canzone partenopea. Nel corso della sua vita, Carosone ha venduto milioni e milioni di copie anche negli Stati Uniti, dopo aver cominciato a suonare e cantare da bambino, grazie alla mamma e al papà, appassionati di musica. Ma chi erano i genitori di Renato Carosone? Antonio Carosone e Carolina Daino, di Napoli, hanno avuto diversi altri figli oltre a Renato: genitori anche di Olga, Ottavio e Maria, hanno dato il massimo per crescere i loro bambini nella maniera migliore possibile.

Proprio grazie ai suoi genitori, Renato Carosone si è appassionato di musica. La sua carriera è cominciata infatti da bambino, quando ha cominciato a suonare il pianoforte della mamma, appassionata appunto di piano e musica classica. In particolar modo l’artista partenopeo si è dedicato allo studio del pianoforte dopo la morte prematura della sua cara mamma, Carolina Daino, scomparsa a causa di una tubercolosi che non le ha lasciato scampo. Dopo la morte della mamma e lo studio del piano, Renato Carosone ha cominciato anche a studiare il mandolino, che invece suonava il papà. Proprio il padre ha spinto il figlio a studiare e a prendere lezioni dal maestro Orfeo Albanese.

I genitori di Renato Carosone hanno avuto il merito di spingerlo a cercare di mettere a frutto il suo talento. Renato era piccolissimo quando la mamma è scomparsa, morendo a causa della tubercolosi. Il papà è stato però bravo a cogliere il suo talento fuori dal comune e a spingerlo a seguire quello che poi sarebbe diventato il suo sogno, affermandosi nel mondo della musica con alcune delle canzoni più amate di sempre.