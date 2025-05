Riccardo Scamarcio è nato dall’amore di Emilio e di Irene Petrafesa, di professione pittrice. Un’infanzia serena quella dell’attore, che ha avuto la fortuna di essere profondamente amato. I genitori di Riccardo Scamarcio, infatti, gli hanno regalato un’infanzia felice: “Con papà avevo un ottimo rapporto. C’era un certo pudore tra noi, un rapporto un po’ all’antica. Era bellissimo, alto e con gli occhi azzurri. Lui mi ha insegnato l’onestà, in maniera quasi ossessiva. Ci teneva ad essere onesto, preciso: questa è la grande lezione che mio padre mi ha lasciato” ha raccontato Riccardo Scamarcio a “Verissimo”.

“Sono stato un bambino molto amato” ha spiegato ancora l’attore, che ha vissuto la malattia del papà in prima persona. “Gli sono stato accanto, ci siamo detti quanto ci amavamo entrambi. La vita è questa, a un certo punto si muore. Ma se hai la possibilità di chiarire, di parlare, di raccontare l’amore, va bene così” ha spiegato ancora Riccardo Scamarcio, che ora che è papà comprende ancor di più le scelte dei suoi genitori.

Genitori di Riccardo Scamarcio, chi sono: mamma Irene è un’artista

La mamma di Riccardo Scamarcio, Irene Petrafesa, è una pittrice. Da lei, infatti, il figlio ha preso quell’estro creativo che ha poi messo in pratica nel mondo del cinema. “Avrei voluto che anche lui dipingesse, ma non ha mai realizzato veri e propri quadri, piuttosto qualche scarabocchio” ha raccontato Irene al Quotidiano di Puglia. La donna, insieme al marito Emilio, ha cercato di trasferire al figlio dei concetti fondamentali, dei valori che ancora oggi sono saldi nella sua vita: l’umiltà, il sacrificio e la correttezza. “La fama e il successo non si possono comprare, è questa la morale che tutti dovrebbero imparare” ha spiegato la signora Irene, mamma dell’attore pugliese. I genitori di Riccardo Scamarcio sono stati dunque per lui un grande esempio di forza e lealtà.