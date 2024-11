C’è tanto del suo percorso di vita, delle esperienze, degli affetti nei film di Rocco Papaleo, così come nei suoi personaggi. In diverse occasioni è stato proprio l’attore a raccontare come vari momenti della sua esistenza abbiano offerto ispirazione a determinate pellicole e interpretazioni. Un bacino di ricordi è strettamente legato al rapporto con i suoi genitori, in particolare la mamma di Rocco Papaleo con la quale l’attore aveva un rapporto speciale. “Ho perso mia mamma alla soglia dei 60 anni” – raccontava il regista parlando del film ‘Basilicata coast to coast’ – “Avevo con lei un grande legame che era anche il filo doppio che mi legava alla mia terra. Essendoci lei, mi sentivo come se ne avessi sempre un piede dentro; quando è andata via, h sentito che non potevo più rimandare il mio ritorno. Così ho messo mano alla casa di famiglia, dove sono nato… Ho conservato tutti i centrini di mia mamma, così come la poltrona dove stava sempre seduta”.

Sempre parlando dei suoi genitori, Rocco Papaleo – intervistato da Repubblica per il film ‘Scordato’ – parlò invece della scomparsa del papà avvenuta diversi anni prima rispetto alla mamma, venuta a mancare più di recente. “… Corrisponde ad un momento della mia vita; sono rimasto solo, il mio papà se andò trent’anni fa, poi ho perso anche mia mamma…”. Al Corriere della Sera raccontava invece altri aneddoti: “Di nascosto da mio padre ho iniziato a fumare con mamma, era l’estate dopo le medie… Con mamma ho avuto un rapporto di gran confidenza, era tanto simpatica”.