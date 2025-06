Nata a Bologna ma cresciuta a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, Sara Errani si è trasferita quando era piccolissima insieme ai suoi genitori. Aveva infatti appena due anni quando ha lasciato la sua città natale insieme alla famiglia. I genitori di Sara Errani, infatti, hanno cambiato vita per ragioni lavorative e lì hanno costruito il centro del loro modo. Proprio il papà, Giorgio, quando la figlia aveva cinque anni l’ha introdotta al mondo del tennis, iscrivendola al circolo di Villa Polis di Barbiano di Cotignola. I genitori hanno sempre fatto il tifo per Sara, sostenendola in ogni sua scelta e in ogni singola sfida: di recente, però, hanno vissuto delle immense soddisfazioni, considerando il cambio di passo della figlia, che ha conquistato medaglie straordinarie anche in coppia con Jasmine Paolini.

“Solo l’amore sconfinato per il tennis di Sara poteva spingere una donna matura come è lei oggi a fare tanti sacrifici: questa è una cosa bellissima che la ripaga di tutto” ha affermato il papà di Sara Errani, Giorgio. I genitori della tennista l’hanno sostenuta nel suo percorso nel mondo del tennis da quando Sara era appena una bambina, portandola ad ogni singolo allenamento e alle gare. Ancora oggi, che Sara è una donna di 38 anni e i suoi genitori non più così tanto giovani, i due continuano a girare il mondo per lei, sostenendola in ogni singola gara.

Genitori di Sara Errani, chi sono? Sempre sugli spalti per tifare

I genitori di Sara Errani non l’hanno mai abbandonata, sostenendola in ogni singolo momento della sua carriera, compresi i più complessi, come durante la squalifica per doping. E allo stesso tempo con lei hanno gioito per i suoi splendidi successi, come la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi. “Per Sara la medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici è più importante di uno Slam. Dunque per lei questa attesa è davvero molto importante”. Se papà Giorgio è il suo primo fan, lo stesso si può dire di mamma Fulvia, con la quale Sara ha un legame speciale.