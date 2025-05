Se oggi ha un carattere che per tanti è scontroso e forse non proprio pacifico, è perché ha avuto un’infanzia complicata, fatta di momenti difficili e di un abbandono importante che lo ha segnato in maniera decisiva. Parliamo di Teo Mammucari, che dietro all’ironia e a quel carattere un po’ forte e a tratti schivo, nasconde una grande sofferenza. Come ha avuto modo di raccontare più volte, Teo Mammucari è stato abbandonato dalla mamma in un collegio, quando era appena un bambino. Come ha spiegato lo stesso conduttore, la mamma un giorno lo convinse ad uscire per andare alle giostre e poi lo abbandonò in un orfanotrofio. In quella struttura, Teo è rimasto per più di dieci anni, fino al compimento dei quindici. È poi fuggito, proprio nel giorno del suo compleanno, per tornare ad una vita normale.

“Mi disse andiamo alle giostre, ma mi portò in un collegio” ha raccontato di recente Teo Mammucari, che durante l’esperienza dello scorso anno di Ballando con le Stelle ha avuto modo di aprirsi un po’ e raccontare lati inediti di sé. Un’infanzia molto complicata, dunque, per il conduttore, che proprio per via di quei traumi e quelle sofferenze oggi sembra scontroso.

“Ho vissuto l’inferno”: così Teo Mammucari ha spiegato la sua infanzia e l’abbandono della madre quando aveva solo 4 anni. Il conduttore, molto riservato sulla sua infanzia fatta di sofferenze, non ne aveva mai parlato prima. Soltanto dopo aver rivelato la triste decisione della mamma, che lo ha abbandonato lasciandolo in orfanotrofio, qualcuno ha compreso dei lati del carattere di Teo inediti. Non è chiaro come si chiami la mamma del conduttore e comico, né tantomeno sappiamo il nome del papà: allo stesso modo non conosciamo i motivi che hanno portato la mamma ad abbandonare suo figlio.