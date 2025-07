Chi sono i genitori di Teresanna Pugliese? La mamma Paola Liguori è scappata dal marito che era violento. Poi l’amore con un uomo meraviglioso

Chi sono i genitori di Teresanna Pugliese? Tra i finalisti dell’Isola dei Famosi c’è anche la verace naufraga napoletana, che ha dimostrato di essere una donna determinata che non ha mai avuto paura di mettersi contro anche i concorrenti più forti al televoto come una Cristina Plevani che potrebbe agguantare l’ultima vittoria.

Intanto il pubblico si chiede chi siano i genitori dell’ex tronista di Uomini e Donne. Partiamo col parlare del padre violento che ha avuto modo di incontrare un paio di volte da adolescente per poi non vederlo più. Teresanna ha definito la sua infanzia “tormentata”, in quanto costretta a scappare di casa quando era ancora piccola. In una recente intervista a Verissimo ha definito il padre una persona “violenta e non lucida”. Per questo motivo ha deciso di essere un genitore migliore con i suoi figli.

Teresanna Pugliese e la difficile storia di sua mamma Paola

In una recente intervista a Verissimo Teresanna Pugliese ha raccontato la difficile storia di sua mamma Paola Liguori che ha avuto una relazione con un uomo instabile e violento che gliene ha fatto passare di cotte e di crude a causa della sua gelosia. A un certo punto ha anche pensato di morire fino a quando non ha agito che doveva fare qualcosa per vivere lei e i suoi figli.

La mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a scappare e non si è più guardata indietro. Ovviamente non è stato facile fidarsi di un altro uomo, ma Gianni ce l’ha fatta dopo un lungo corteggiamento di quasi un anno. Sua figlia l’ha sempre ammirata per la forza e la determinazione che ha dimostrato anche se nelle ultime settimane ne ha parlato all’Isola dei Famosi dicendo che litigavano sempre e che è una sfida continua.

