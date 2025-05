È il vincitore della categoria canto di Amici 24, ma prima di dedicarsi alla musica Trigno ha affrontato molte difficoltà, come l’infortunio che ha stroncato la sua carriera da calciatore. Trigno non si è però fermato di fronte a questi ostacoli e, grazie anche al costante supporto dei suoi genitori, ha intrapreso una nuova strada: quella della musica.

Una strada che in realtà Trigno già conosceva per la presenza in famiglia di una musicista, la sua mamma, che è una pianista. Trigno ha quindi iniziato ad approcciare al pianoforte, poi al canto e infine anche alla scrittura, creando sue vere e proprie canzoni. E in quello che è poi diventato un obiettivo è stato appoggiato sia da sua mamma che dal suo papà, gli stessi che hanno organizzato per lui una sorpresa prima della finale di Amici 24.

Genitori di Trigno ad Amici 24: la sorpresa e la lettera del papà

Il papà di Trigno ha voluto esprimere tutto l’orgoglio per il percorso fatto da suo figlio ad Amici 24 e la crescita dimostrata soprattutto durante il serale. Lo ha fatto attraverso una lettera che recita: “Carissimo Pietro, se ti guardi indietro, se ripensi alle difficoltà in cui ti sei trovato, le sacrosante punizioni, le ripetute sfide e i ballottaggi scampati, riconoscerai che questa storia assomiglia ad altre che hai già vissuto.” La lettera continua: “Credo che in questi mesi i tuoi errori siano anche stati il carburante per un miglioramento artistico che ci ha sorpreso. D’altra parte, la tua spontaneità, insieme alla fantasia, è un tratto che ti connota da bambino.” Quel bambino è oggi un uomo che insegue il suo grande sogno in modo tenace, la musica, grazie anche ad un “grande supporto”: i suoi genitori.

