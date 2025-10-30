Genitori Domenico D'Alterio, chi sono la madre e il padre: "Mi hanno sempre protetto"

Chi sono i genitori Domenico D’Alterio del Grande Fratello

Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello troviamo Domenico D’Alterio, uno dei personaggi più discussi in questa edizione del reality che sta vivendo un’esperienza a tutto tondo nel programma condotto da Simona Ventura. Dei genitori Domenico D’Alterio non ha parlato molto in queste prime settimane di permanenza nel programma, anche se sappiamo che ha vissuto un rapporto profondo con mamma e papà, ai quali è sempre stato molto legato e ai quali deve molto.

“Siamo 3 figli, io ho fatto tanti lavori; ho iniziato dal fare il fruttivendolo, ma ho cambiato diversi mestieri”, proprio a Bologna dove si era trasferito per lavoro ha vissuto un amore importante: “Lì ho vissuto 2 anni, mi ero innamorato di questa ragazza… Sono tornato a Napoli quando ci siamo lasciati”. Domenico D’Alterio – come si evince da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2025 – . “Se ho avuto un’infanzia difficile? Non proprio, ma sono stati bravi i miei genitori che mi hanno sempre protetto” ha raccontato Domenico.