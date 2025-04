Genitori Donatella Rettore, chi sono Teresita e Sergio

Nel corso della sua vita la celebre cantante di brani di grande successo come Il Kobra e Splendido splendente, ha potuto contare sull’appoggio di due persone speciali come Teresita e Sergio. Dei genitori Donatella Rettore ha parlato in alcune occasioni, raccontando alcuni curiosi retroscena dalla sua famiglia riguardanti la madre e il padre, che sognavano inizialmente un mestiere diverso e magari meno scivoloso di quello della cantante per la figlia, poi divenuta un’icona della canzone italiana.

“Cosa sognavo? Il pompiere, mi piaceva molto la divisa. Poi sono passata alla cantante, alla ballerina, all’attrice: tutti mestieri lontanissimi da quello che voleva mia madre per me” ha confidato Donatella Rettore. Nel corso di una intervista rilasciata tra le colonne di Vanity Fair, sui genitori Donatella Rettore ha confidato: “Qualsiasi cosa scegliessi, non le andava bene. A un certo punto le chiesi se voleva che mi facessi suora” le parole della cantante che ha poi deciso di fare all-in sulla musica.

Genitori Donatella Rettore, i ricordi sulla madre e il padre

Sempre soffermandosi sui genitori, la cantante, aprendo la scatola dei ricordi, ha rievocato alcune questioni riguardanti la famiglia. In particolare, il papà della cantante ha vissuto molto da vicino l’incubo nazista negli anni: “Mio padre finì in un lager ma ai partigiani disse: non mi vendico dei fascisti“ ha detto a La Repubblica l’artista veneta.

Donatella Rettore non ha avuto la possibilità di sfruttare gli insegnamenti della famiglia in un ruolo da madre, visto che la cantante non ha mai avuto figli con il marito Claudio Rego. Nel suo cuore e nella mente resterà però sempre marcato tutto quello che ha appreso dai genitori Teresita e Sergio, i pilastri della vita di Rettore, che nonostante desiderassero una vita più sicura per la figlia, sono stati ampiamente ripagati nel corso degli anni.

