Genitori Elisa Isoardi/ Il rapporto con mamma Irma Sarale, il papà ritrovato

Elisa Isaordi, che questo pomeriggio sarà ospite su “Oggi è un altro giorno”, è molto legata alla madre Irma Sarale. I genitori della conduttrice, papà agricoltore e mamma titolare di una lavanderia, si sono separati quando lei aveva solo tre anni. Elisa è andata a vivere con la madre Irma, mentre il fratello Domenico è stato affidato al padre. Elisa Isoardi, come conferma il web, ha rivelato di aver molto sofferto per la mancanza di una figura paterna stabile durante l’infanzia, ma di aver recuperato un buon rapporto con il padre da adulta. Tempo fa, infatti, la conduttrice aveva pubblicato su Instagram una foto dei suoi genitori nel giorno del loro matrimonio: “La mia mamma ed il mio papà…. sembra il “Freddo” di Romanzo Criminale… il periodo era quello”, aveva scritto commentando la foto d’epoca.

ELISA ISOARDI: IL RAPPORTO CON MAMMA IRMA

La separazione dei genitori, ha fatto sì che Elisa Isordi instaurasse un rapporto molto forte con la mamma Irma Sarale, come testimoniano i numerosi scatti insieme pubblicati sui social. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di qualche anno fa, la mamma della conduttrice ha svelato un simpatico aneddoto sulla figlia: “Un giorno la portai in gita con me a Roma. Elisa aveva sette anni. Mentre visitavamo la città, a un certo punto si fermò, mi guardò negli occhi e mi disse: “Mamma, io verrò a vivere qui”. Mi lasciò di stucco quell’espressione, detta da una bimba così piccola. Anche dopo, ha sempre coltivato l’idea di andare via di casa e di andare a vivere in una grande città, come poi è accaduto”. La signora Irma ha anche confermato di avere “un bellissimo rapporto, molto confidenziale” con la figlia, ma di non risparmiarle consigli e critiche: “A fine trasmissione non mi risparmio e le dico se mi è piaciuta truccata o vestita in quel modo. Mi ascolta sempre”.



