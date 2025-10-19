Genitori Enzo Iacchetti, chi sono Antonio e Maria: "Mi hanno fatto avvicinare al mondo della musica"

Enzo Iacchetti torna sul piccolo schermo a distanza di qualche settimana dal celebre episodio da Bianca Berlinguer, dove è stato protagonista di uno sfogo durissimo con Eyal Mizrahi. Dei genitori Enzo Iacchetti non è mai stato solito parlare, anche se in alcune occasioni è riuscito a scavare tra i ricordi della madre Maria e del padre Antonio, che lo hanno cresciuto in mezzo all’amore nonostante la prematura scomparsa del papà, che Enzo Iacchetti non ha avuto modo di viversi in maniera totale.

Dei genitori Enzo Iacchetti ha raccontato come la madre e il padre abbiano contribuito a farlo appassionare al mondo della musica, tutto nacque con una chitarra passata tra le mani del celebre conduttore e volto del tg satirico Striscia la notizia, che non ha mai nascosto questa sua grande passione. “Era complice, mi passava la chitarra dalla finestra, mentre scappava. E’ mancata a 90 anni, è riuscita a vedere che con questo lavoro ci campavo, l’ho anche portata al Costanzo Show” ha ricordato Enzo Iacchetti.

Genitori Enzo Iacchetti, la nostalgia della madre: “Mi manca più di tutto”

Nel corso degli anni Enzo Iacchetti, celebre e iconica spalla di Ezio Greggio a Striscia la notizia, oltre che volto del Maurizio Costanzo Show, ha raccontato la nostalgia della madre, una ferita che non riuscirà mai a rimarginare del tutto.

“I miei genitori mi mancano molto, l’amore più grande è quello che mi ha dato più dolore. Mia mamma mi manca più di ogni altra cosa al mondo” le parole dell’attore Enzo Iacchetti che ricorda con grande dolore la dipartita della madre avvenuta oltre due anni fa, ma rimasta viva nel cuore dello showman che non perde occasione per rimembrare la presenza dell’amata mamma Maria.

