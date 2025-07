I genitori Fafo stanno spopolando negli Usa: ai figli si lascia libera scelta, e se sbagliano imparano dai propri errori, come funziona

Dagli Stati Uniti sta arrivando una nuova tendenza educativa, ed è quella dei genitori Fafo. Si tratta di un acronimo che sta ad indicare una educazione in cui i figli vengono di fatto lasciati liberi di fare ciò che vogliono, di modo che gli stessi possano imparare dai propri sbagli. Secondo quanto riferisce Repubblica questa filosofia di vita si basa su un approccio che vede l’esperienza in prima persona come miglior modo per poter crescere: di fatto il genitore Fafo dà le direttive al proprio figlio ma se questi si continua ad opporre, alla fine che faccia un po’ quello che gli pare pagando eventualmente per i suoi sbagli.

Si tratta ovviamente di un approccio molto laissez faire, tipico del periodo che stiamo vivendo, dove sempre più genitori non sono in grado di educare i propri figli con “no”, divieti e paletti, lasciando liberi gli stessi di vivere la propria vita facendo ciò che gli pare. Il bimbo non vuole mettere il maglione perchè fa freddo? Se non lo mette si ammalerà e la prossima volta lo metterà, oppure, non vuole mangiare a cena? Peggio per lui, resterà a digiuno fino a colazione.

GENITORI FAFO: L’ESPERTA APPROVA

Stando a quanto riferisce Repubblica quelli dei genitori Fafo nasce online, precisamente su TikTok, così come spiegato dall’influencer Kylie Kelce, cognata del campione di football Travis Kelce. Fafo è invece un acronimo nato nei primi anni 2000 ma che divenne famoso in particolare nel 2022 dopo una diatriba fra Elon Musk e Kanye West.

Ma cosa ne pensano gli esperti? Per la dottoressa Tamara Glen Soles, si tratta di un metodo appropriato ogni qual volta il bimbo non rischia qualche pericolo o non viola i diritti altrui. “Se salta un pasto è spiacevole ma non corre alcun pericolo”. Fafo promosso quindi, anche perchè stando all’esperta, il bimbo impara a prendere scelte in autonomia senza accettare incondizionatamente tutto ciò che dicono i genitori.

