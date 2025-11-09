Genitori Federica Pellegrini, chi sono Cinzia e Roberto: "Siamo sempre stati con lei"

Tra i segreti della felicità della celebre ex nuotatrice Federica Pellegrini non possiamo non citare i genitori, mamma Cinzia e papà Roberto, che hanno sempre tenuto il fianco della figlia in tanti anni di onorata carriera e anche di vita privata.

Dei genitori Federica Pellegrini ha parlato in alcune occasioni, raccontando il suo legame con mamma e papà, che a loro volta hanno ricambiato riguardo al legame con la campionessa ormai divenuta un volto tv molto noto. I genitori di Federica Pellegrini, intervistato da Nuoto.com, hanno raccontato cosa comporti avere una figlia che ha nuotato a livelli così alti: “Essere genitore di un’atleta di altissimo livello comporta essere presenti, essere a disposizione, esserci sempre. Per Federica è fondamentale sapere che noi ci siamo” le parole di mamma Cinzia che ha sottolineato la vicinanza nei confronti della sportiva. E tutto questo affetto ha giocato a favore di Federica Pellegrini, che ha sempre sentito forte l’affetto dei suoi cari.

DIRETTA/ Venezia Sassari (risultato finale 89-76): Reyer vittoria di squadra! (oggi 9 novembre 2025)

Genitori Federica Pellegrini: “L’abbiamo sempre supportata”

Il padre della campionessa e diva del nuoto Roberto ha raccontato a Nuoto.com quanto non abbia mai fatto mancare vicinanza e affetto nei confronti della figlia, una delle sportive italiane più vincenti e apprezzate di tutti tempi: “L’abbiamo sempre supportata in ogni sua esperienza e aiutata a gestire la tensione” ha spiegato il padre di Federica Pellegrini.

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato finale 80-78): Morgan ne mette 21! (9 novembre 2025)

Una presenza costante al fianco di Federica Pellegrini, che ha sempre avuto la possibilità di contare su un appoggio sicuro e affrontare ogni tappa della sua vita con mamma e papà vicini. Una fortuna, un dono non per tutti e che la Divina ha avuto la fortuna di abbracciare nel corso degli anni.