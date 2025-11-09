Genitori Fiordaliso, chi sono Auro e Carla: il dolore per la morte della madre e quella dira confessione "Volevo andarmene con lei"

La cantante Fiordaliso torna nel salotto di Silvia Toffanin e racconta la sua esperienza di vita, la carriera e ricordi di famiglia e vita privata. Dei genitori in passato la cantante ha raccontato qualche curiosità, del padre Auro e della madre Carla. Con il papà Fiordaliso ha avuto alcuni problemi nel rapporto, scaturiti dalla gravidanza improvvisa della cantante quando aveva solamente 15 anni.

Restò incinta del compagno di banco dell’epoca e da quell’amore tormentato nacque Sebastiano, il primogenito di Fiordaliso. Tornando indietro ai vecchi rancori, Fiordaliso ha parlato però anche del legame recuperato con il vero uomo della sua vita: “Alla fine però sono stata aiutata dalla mia famiglia e mio padre mi ha salvata” ha detto la cantante di Non voglio mica la luna.

Al Grande Fratello Vip Fiordaliso ha raccontato in alcune situazioni il suo rapporto con la famiglia e i genitori, soffermandosi sui momenti anche più tristi, come la recente scomparsa della madre, avvenuta nel periodo Covid e che ha reso l’ultimo saluto un dolore insuperabile per la cantante.

Genitori Fiordaliso, la scomparsa della madre Carla: “Volevo andare con lei”

La cantante ha raccontato gli ultimi giorni vissuti dalla madre, la grande sofferenza della signora Carla, volata via senza che la figlia potesse rivolgerle un ultimo saluto o un abbraccio. Una ferita sempre viva sulla pelle della cantante:

“Mi ha fatto andare fuori di testa non averla accompagnata negli ultimi istanti, non averla confortata. Io mi sono sentita una mamma schifosa” ha detto Fiordaliso che ha pensato di seguire la madre ammettendo di aver fatto passare in secondo piano i suoi figli. Fortunatamente il tempo ha aiutato la cantante a metabolizzare un po’ un dolore che non potrà mai andarsene.