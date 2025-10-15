Genitori Flavia Pennetta, chi sono Oronzo e Concetta: "Quando decise di ritirarsi siamo rimasti sotto choc"

Nel corso degli ultimi anni la celebre ex tennista Flavia Pennetta ha colto l’occasione anche per parlare della sua famiglia. E dei genitori Flavia Pennetta ha sempre detto cose importanti, la mamma Concetta e il padre Cosimo l’hanno accompagnata lungo la sua carriera tra sacrifici e voglia di vederla tagliare grandi traguardi. E la notizia del ritiro di qualche anno fa lasciò sgomenta la famiglia della sportiva e moglie di Fabio Fognini, i genitori Flavia Pennetta ruppero il silenzio:

Martina Colombari e Janina, chi sono le ex fidanzate di Alberto Tomba/ "Ne ho nascoste tante negli anni"

“Flavia non deve ritirarsi, questa notizia ci ha gelato. Proveremo a farla ricredere” disse il padre Oronzo dopo che la notizia del ritiro divenne pubblica. Quella della tennista è sempre stata una famiglia molto unita, capace di accompagnare la ragazza nel corso della carriera, ed è qui che Flavia Pennetta si è tolta grandi soddisfazioni, arrivando anche a raggiungere risultati straordinari come il trionfo a Toronto, sempre contando sull’appoggio di una famiglia davvero speciale.

Laura Pausini, chi è Marco de La Solitudine/ "Fu il mio primo grande amore e mi lasciò nel modo peggiore..."

Genitori Flavia Pennetta, lo speciale consiglio del padre Cosimo

In una vecchia intervista il padre di Flavia Pennetta, Cosimo, raccontò in una intervista quanto sarebbe stato importante per la ragazza restare con i piedi per terra nel corso della sua vita e della carriera, cosa che la tennista e moglie di Fabio Fognini è riuscita a fare, conservando i valori e arrivando sempre di più a dei traguardi importanti:

“Rimanere sé stessa. Le ho sempre detto che tutti la cercheranno, la esalteranno, ma solo fino a quando giocherà. Un giorno tutto questo finirà. Per questo deve restare sé stessa e non montarsi la testa” le parole del padre dell’ex tennista ospite questa sera a This is me di Silvia Toffanin su Canale Cinque.

Gigi D'Alessio, chi sono i genitori del cantante: Francesco D'Alessio e Antoniett/ Il loro rapporto