Renzo Fialdini e Ivana Bertonelli sono i genitori di Francesca Fialdini. Nonostante si siano separati relativamente presto, papà e mamma non hanno mai fatto mancare nulla alla conduttrice e al fratello. In una intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me, Francesca ha descritto i suoi genitori come due persone molto aperte mentalmente, con tanti interessi e hobby. Del padre della conduttrice, sappiamo soltanto che ha lavorato come dipendente comunale, mentre la mamma ricopre l’incarico di funzionario pubblico.

Allegra e solare, Francesca si sente molto affine alla madre, con cui anche grazie agli scatti condividi in rete emerge una grandissima complicità. “E’ una donna decisa attenta alle questioni femminili”, ha spiegato. Anche con papà Renzo, ovviamente, il rapporto è sempre stato ottimo. Di lui ricorda che per farla addormentare da piccola le cantava brani di Gino Paoli. “Mio padre è un uomo molto riservato, ma dietro questa sua discrezione c’è lo showman della famiglia”, ha confidato al Corriere.

Se c’è una cosa di cui Francesca Fialdini sembra andare orgogliosa è aver ereditato dai suoi genitori il loro carattere discreto e riservato. I loro insegnamenti hanno lasciato un segno e la conduttrice oggi non ha nulla da rimproverargli. Piuttosto, in un libro intitolato “Nella tana del coniglio” scritto assieme allo psicoterapeuta Leonardo Mendolicchio, ha parlato del rapporto e del ruolo cruciale, magari a volte controverso, dei genitori di oggi.

“Troppi genitori riversano sui figli le proprie ossessioni”, ha denunciato la showgirl. “I ragazzi sono costretti a cedere ai desideri di ciò che gli adulti avrebbero voluto realizzare”, le sue constatazioni amare sul rapporto tra genitori e figli.