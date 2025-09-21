Genitori Francesco Acerbi, il rimpianto del difensore: "Non ho mai detto a mio padre che gli volevo bene"

Genitori Francesco Acerbi, chi sono

Intervistato oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, Francesco Acerbi ha colto l’occasione per parlare anche di famiglia. Dei genitori Francesco Acerbi aveva parlato anche in alcune occasioni passate, spendendo in particolare una dedica per il padre, pentendosi di non aver mai detto lui un ‘ti voglio bene’, in un post Facebook di qualche anno fa il difensore dell’Inter, si è lasciato andare a un commovente ricordo: “Ciao Papà oggi sarebbe stato il tuo compleanno e anche se non te l’ho mai detto sei e resterai per sempre il mio idolo. Grazie per esserci sempre anche se non ci sei più, siamo sempre la tua famiglia. Ricordo tutti i giorni quanto mi manchi” ha confidato il giocatore rievocando il padre che soffriva da tempo di cuore.

Diretta Union Brescia Giana Erminio/ Streaming video tv: derby intenso! (Serie C, oggi 21 settembre 2025)

A Verissimo Francesco Acerbi ha raccontato alcuni dettagli riguardo alla malattia del padre, venuto a mancare quando il giocatore aveva poco più di vent’anni: e n’è andato quando avevo 24 anni, sapevo che aveva una malattia al cuore che dopo i 40 gli avrebbe portato delle difficoltà importanti, un pochino ci si aspettava, ma quando accade non sei mai pronto. E’ stata dura nel tempo, una volta l’ho sognato anche se mi sono messo in bagno due ore a piangere” le parole del giocatore.