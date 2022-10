GIAMPIERO MUGHINI RICORDA SUO PADRE E SI COMMUOVE/ “Non mi ha mai detto ‘Ti voglio bene’. Lo vedevo poco ma…”

Giampiero Mughini si commuove ricordando suo padre in diretta su Rai1

Giampiero Mughini si commuove a Oggi è un altro giorno ricordando suo padre: “Mio padre era separato da mia madre, il che voleva dire che lo vedevo una volta e mezza al mese. Quando ci vedevamo lui diceva in tutta la durata del pranzo quattro parole e io ce le ho tutte ficcate nella testa. A me bastavano quelle parole, mi piaceva tantissimo quella cosa!”

Mughini prosegue il suo racconto su suo padre, spiegando: “A scuola andavo bene, gli portai la pagella con tutti otto e nove, c’era un solo sette e lui mi disse ‘Cos’è questo sette?'” – e ancora “Lui era un fascista convinto, io invece nella mia gioventù ero molto a sinistra ma lui non mi ha mai detto una parola perché lui mi rispettava.” Torna infine a commuoversi, ricordando che: “Non mi ha mai detto che mi vuole bene. Io? Andiamo avanti…” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono i genitori di Giampiero Mughini

Giornalista, scrittore, opinionista, Giampiero Mughini è nato in Sicilia scegliendo la strada del giornalismo che, nel corso degli anni, lo ha portato anche in televisione permettendogli di diventare un personaggio. Protagonista di diverse trasmissioni e attualmente concorrente di Ballando con le stelle 2022, Mughini ha trovato la propria strada professionale lontano dalla sua Sicilia e, soprattutto, nel giornalismo nonostante per lui, i genitori, sognassero un futuro diverso.

Molto schivo, discreto e riservato, Mughini non parla tantissimo della sua vita privata. Tuttavia, in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Interviste Romane, il giornalista ha svelato qualche dettaglio del suo passato soffermandosi anche sul rapporto con i genitori che, senza ostacolarlo, sognavano per lui un lavoro più tradizionale.

Giampiero Mughini e il rapporto con i genitori

Giampiero Mughini è diventato uno dei giornalisti italiani più importanti. Un lavoro diverso da quello che, invece, ha svolto per anni il padre. “Mio padre era un commercialista molto bravo e mia madre era una casalinga”, ha raccontato il giornalista a Interviste Romane.

Quella del giornalista era una quotidianità come quella di tantissime famiglie italiane che, per i propri figli, sognavano un lavoro sicuro e stabile. “Immagino che i miei genitori si aspettassero da me un mestiere tradizionale, ma io non li sapevo fare. All’inizio mi ero iscritto in legge (risata), poi ho lasciato perdere perché mi rompeva le balle in modo pazzesco. Ho preso una laurea in lingue e letterature moderne, specializzazione francese”, ha concluso.

