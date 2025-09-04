Genitori Gian Maria Volonté: l’ombra del passato fascista del padre e la resilienza di una madre indimenticabile.

Tutti conoscono Gian Maria Volonté per essere stato uno degli interpreti italiani di maggiore spicco, ma oggi andremo a conoscere più a fondo la sua famiglia, la madre Carolina Bianchi, il padre Mario Volonté e il fratello Claudio, che in realtà si fece poi chiamare poi con lo pseudonimo di Claudio Camaso. Nato a Milano nel 1933, il celebre attore è cresciuto poi a Torino da padre militare fascista originario della provincia di Varese e sua madre, che di professione è stata casalinga.

Quest’ultima era figlia di milanesi benestanti, anche se purtroppo Gian Maria Volontè non è dicerto cresciuto nell’agio: durante l’infanzia la sua vita è stata stravolta a livello economico dopo che arrestarono suo padre “per avere nella sua qualità di comandante delle brigate nere, durante l’occupazione tedesca, favorito le operazioni militari del nemico ordinando e partecipando a rastrellamenti di elementi del movimento di resistenza nei quali furono commessi molti omicidi e rapine“. All’epoca la Corte d’Assise di Torino lo condannò per aver ucciso una persona a Verolengo.

Genitori Gian Maria Volonté: la crisi dopo l’arresto del padre

Come abbiamo accennato, l’infanzia di Gian Maria Volontè non è stata tutte rose e fiori, ma sua madre Carolina Bianchi fece di tutto per far fronte alla crisi e far crescere lui e il figlio Claudio nel migliore dei modi. Per permettere loro di mangiare e studiare aveva venduto importanti oggetti di valore e non solo, aveva anche messo in affitto le camere della sua casa. Suo padre Mario tornò presto dal carcere, nel 1954 dopo aver scontato solo otto anni di carcere dai trenta prestabiliti mentre sei anni dopo torna in prigione per scontare una pena di omicidio colposo. Il cancro ai polmoni, di cui era affetto, non gli permette però di stare recluso e viene scarcerato per poi morire nel 1961.