Genitori Giancarlo Magalli, chi sono la madre e il padre del conduttore

In passato Giancarlo Magalli ha preso la parla in alcune occasioni sui genitori, soffermandosi sui ricordi di famiglia anche se senza dare troppi dettagli ai suoi fan. Dei genitori Giancarlo Magalli ha spesso raccontato i suoi trascorsi, del papà Enzo sappiamo che è stato direttore di produzione cinematografica e ha avuto la possibilità di collaborare con grandi artisti del calibro di Gina Lollobrigidia, Ava Gardner e Aldo Fabrizi.

Riguardo alla sua famiglia, Giancarlo Magalli ha ricordato in una intervista concessa a La nuova Sardegna: “Mia mamma è nata a Roma, ma la madre era di Calangianus e il padre della Maddalena. E poi c’era lo zio Pietro, il fratello di mia nonna, che era senatore, a Calangianus Pietro Lissia è il cittadino più illustre, gli hanno intestato un sacco di cose” le parole del noto conduttore.

Genitori Giancarlo Magalli, che mestiere ha fatto la madre?

Una vita ricca di amore da parte dei genitori di Giancarlo Magalli ha permesso al conduttore di costruire poi la sua vita e successivamente la famiglia. Della madre Teresa Angiolino (che oltre a Magalli ha messo al mondo anche Monica) il presentatore non ha mai parlato troppo pubblicamente, anche se sappiamo con precisione che non ha lavorato nel mondo dello spettacolo e che ha goduto dell’amore del figlio Giancarlo fino alla fine: “Alle 8 ero insieme a mia mamma, e alle 11 andavo in onda con il mio programma, il mio è un lavoro che non concede pause” ha raccontato Magalli nel programma di Diaco Io e te.

Tanti sacrifici e affetto che hanno permesso a Giancarlo Magalli di crescere in ambiente sano e circondato d’amore, che hanno poi dato la possibilità al conduttore di inseguire i suoi sogni.