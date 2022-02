Genitori Gianmaria Antinolfi, Esmeralda e Alfredo/ Rapporto “conflittuale” suo padre

Gianmaria Antinolfi dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 a causa di alcuni impegni lavorativi improrogabili è tornato nella sua città d’origine, Napoli, per salutare tutta la sua famiglia e i suoi genitori, mamma Esmeralda e papà Alfredo. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, Gianmaria Antinolfi ha avuto modo di ripensare anche al rapporto con sua mamma Esmeralda Vetromile che si occupa di organizzare eventi, ed è stata proprio la donna, inconsapevolmente, a presentare Belen a suo figlio durante la festa organizzata per il suo trentacinquesimo compleanno.

Sua mamma ha spesso parlato del rapporto tra suo figlio e le donne, un rapporto che lo stesso imprenditore ha messo in luce con i suoi numerosi flirt all’interno del reality, dicendo: “Gianmaria ha bisogno di essere con una fidanzata, ha voglia di un rapporto a tutti i costi, è un ragazzo alla ricerca di una famiglia tradizionale”.

Gianmaria Antinolfi, il rapporto conflittuale con papà Alfredo

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip l’imprenditore ha più volte parlato dei suoi genitori e del suo rapporto con loro confidando anche ad alcuni concorrenti come il rapporto con suo padre sia stato “Molto conflittuale”, rivelando anche come la colpa del loro rapporto possa essere sua: “Probabilmente sono io il primo che non lo mette a suo agio e che non gli rende la vita facile. Ho bisogno di pensieri, di attenzioni”.

Gianmaria Antinolfi all’interno della Casa ha avuto modo di riflettere anche sui suoi rapporti all’esterno giungendo anche ad alcune conclusioni: “Uno dei motivi per il quale ero molto arrabbiato con lui risale al mio compleanno. Lui è venuto alla festa, ma non ha avuto neanche un pensiero nei miei riguardi. Non capisce che quello che mi manca è l’affetto e non il regalo. Basta poco per farmi felice, basta un pensiero, un bigliettino. Vorrei essere trattato come un figlio ogni tanto e non come un amico”.

