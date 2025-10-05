Genitori Gianni Sperti, chi sono la madre Pia e il padre Gino: l'uomo è venuto a mancare nel 2020

Torna nel salotto di Verissimo Gianni Sperti, il noto volto televisivo sarà nel salotto di Silvia Toffanin e parlerà a cuore aperto della sua vita, delle sue battaglie e delle esperienze affrontate nel corso degli anni. Dei genitori in passato Gianni Sperti ha parlato in più occasioni, raccontando il legame con la madre Pia e con il padre Gino. Proprio sulla mamma ha confessato quanto sia attenta ai dettagli ancora oggi quando vede il figlio impegnato sul piccolo schermo:

Giovanni Pernice/ Ballando con le Stelle e l'amore per la fidanzata Bianca Guaccero: "La conquistai così..."

“Mia madre è sempre critica con me, continua a seguirmi, ad esempio a Uomini e Donne, per darmi suggerimenti” ha detto in passato Gianni Sperti che invece sul padre ha sempre ammesso di vivere con rimpianto alcuni momenti. Solo dopo la scomparsa del padre Gino, Gianni Sperti è stato travolto da alcuni sensi di colpa per non essersi aperto abbastanza con l’uomo che insieme alla madre Pia gli ha dato la vita.

Alessandro Michieletto a Verissimo: "Sono andato via di casa presto e ho sofferto"/ "Ora sono un uomo maturo"

Genitori Gianni Sperti, il dolore dopo la scomparsa del padre

Nel 2020 Gianni Sperti ha perso il padre Gino, sul quale si è lasciato andare ad alcune confessioni non indifferenti. “Sono stato molto male, ma mi sono detto che comunque doveva succedere. Ogni tanto penso a lui, nei momenti di sconforto gli chiedo qualcosa”

le parole di Gianni Sperti che tornerà a parlare a Verissimo del suo rapporto con i genitori. Dei genitori Gianni Sperti ha raccontato quanto il padre fosse un lavoratore instancabile, parlando anche della madre che invece si è dedicata al lavoro di casalinga. Oggi nel corso del salotto di Silvia Toffanin Sperti avrà nuovamente l’occasione di tornare a parlare della famiglia e dei suoi lati personali.

Stefania Matteuzzi a Verissimo: "Dopo la morte di mia sorella Alessandra non vivo"/ "Speravo nella giustizia"