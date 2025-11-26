Genitori Gigi D'Alessio, chi sono Antonietta e Francesco: "Sono scomparsi entrambi per il cancro"

Torna su Canale Cinque Gigi e Vanessa, lo show di Mediaset affidato alla conduttrice e al cantante partenopeo. I due saranno protagonisti sul piccolo schermo con la seconda puntata del format che vedrà la presenza sul palco di tanti graditi ospiti. Dei genitori Gigi D’Alessio ha parlato diverse volte negli ultimi anni, raccontando lo speciale legame che l’ha unito a mamma Antonietta e papà Francesco, entrambi scomparsi a causa di un cancro, una malattia che purtroppo l’artista ha avuto modo di conoscere bene, visto che ha perso anche suo fratello e alcuni amici per lo stesso motivo:

“I miei genitori? Io ho perso a causa del tumore mia mamma, mio padre, mio fratello e amici” le parole dell’artista tornato a parlare così della madre e del padre, due figure centrali nella sua esistenza. Riguardo alla vita che è passata e che ha portato il cantante a diventare nonno, Gigi D’Alessio non dimentica il calore ricevuto dalla sua famiglia, che lui stesso ha cercato di trasportare nella sua.

Genitori Gigi D’Alessio, il retroscena sul padre: “Non voleva auto e casa da me”

In passato il cantautore partenopeo ha raccontato uno speciale retroscena riguardo al padre Francesco, ammettendo come l’uomo fino al suo ultimo giorno di vita non abbia mai voluto aiuti o regali. Dei genitori Gigi D’Alessio ricorda con grande onore i messaggi di vita ricevuti e appresi:

“Mio padre diceva che ero io figlio a lui e non lui figlio a me. Gli comprai una macchina con 30mila km e gli misi dei soldi in banca. Poco dopo è morto e io ho trovato gli stessi soldi in banca e la macchina con 30mila km, questo per far capire a chi sono figlio io” le parole di Gigi D’Alessio che ha raccontato la grande lezione di vita ricevuta nel tempo dal padre e che mai potrà dimenticare.

