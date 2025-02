Genitori Helena Prestes, chi sono? Dalla povertà all’Italia

Helena Prestes, protagonista assoluta del Grande Fratello, ha alle spalle una vita molto difficile. Spesso anche durante il reality ha raccontato ai suoi coinquilini di essere cresciuta in estrema povertà nella periferia di San Paolo e per far fronte alle difficoltà della sua vita ballava, faceva battute e cercava di gestire tutto con tanta ironia. Helena Prestes ha lasciato la sua casa quando aveva solo 16 anni per partire per il Cile insieme a sua madre che si era trasferita proprio lì per aprire un ristorante.

La mamma si era già separata dal marito, mentre Helena Prestes ha subito cercato un’agenzia per fare la modella. Poi, visto il grande successo nel suo lavoro è partita per l’Italia quando aveva 23 anni dopo aver ottenuto un contratto a New York. La modella ha raccontato di aver visto spesso abusi da parte del padre nei confronti della madre, un rapporto che l’ha resa molto dura con la vita. Durante l’Isola dei Famosi, Helena Prestes aveva anche dichiarato che sua mamma soffre di una malattia che ad oggi non ha cura, ma non ha mai rivelato il nome di tale patologia.

Genitori Helena Prestes, il triste racconto sulla madre: “Ha subito violenze, era dolce e si è indurita”

Oggi i rapporti tra Helena Prestes e la madre non esistono più: “Lei non vuole più parlare con nessuno”, aveva detto poco tempo fa la modella, “Mia madre non so dove sta, cosa fa, se è malata, a volte penso se è morta“. Per quanto riguarda il padre, la situazione si fa ancora più complicata, data la sua dipendenza da alcool. La gieffina ha spiegato che da piccola c’era spesso la polizia in casa, e che sua madre subiva tante violenze che l’hanno cambiata profondamente a livello caratteriale. “Io sono cresciuta vedendo papà in casa di recupero a causa dell’alcol”, aveva spiegato Helena, “Lui non c’era mai quando avevo bisogno. Mamma un giorno l’ha cacciato perché non ce la faceva più“. Insomma, una vita difficilissima segnata dall’amore mancato dei suoi genitori. Chissà se Helena Prestes riuscirà a riscattarsi con l’amore.