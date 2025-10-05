Genitori Helena Prestes, chi sono: il rapporto complicato con la madre e il padre

Nel corso della lunga permanenza nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha colto l’occasione anche per parlare del suo rapporto con i genitori. La famiglia, la madre e il padre, un vuoto rimasto incolmabile nel cuore della modella brasiliana che qualche mese fa ha ritrovato l’amore grazie alla conoscenza con Javier Martinez. Dei genitori Helena Prestes ha raccontato le difficoltà nel mandare avanti un rapporto ormai complesso, i problemi con il padre, un uomo violento che non le ha fatto certo vivere un’infanzia semplice e spensierata come meriterebbe ogni bambino.

Al Grande Fratello Helena Prestes ha raccontato anche come negli ultimi anni siano cambiate le cose nel rapporto con la madre: “Non so più dove sia mia madre, l’ho vista due Natali fa, ma non sento più nessuno, non so neanche se sia viva o morta” ha confessato Helena Prestes a riguardo confermando di fatto come i rapporti siano ormai esauriti.

Genitori Helena Prestes, il rapporto perso con la madre: “Era una donna dolce”

Gli effetti della violenza del padre di Helena Prestes si sono visti purtroppo anche sulla pelle della madre della ragazza, che è stata vittima del carattere complesso e burbero da parte dell’uomo. “Ho visto il risultato della violenza su mia mamma che era una donna dolcissima e si è indurita poi” ha confessato la stessa Helena Prestes a riguardo.

In una toccante lettera inviata al Grande Fratello, il padre cercò di scusarsi con la figlia, tentando di ricucire uno strappo complicato da gestire: “Anche se ero malato, e fino ad oggi, sappi che il mio amore per te non è mai diminuito di un millimetro, ho sempre avuto buone intenzioni e ti penso sempre” le parole dell’uomo che toccarono Helena Prestes. I due però, ad oggi, non sembrano riusciti a ricucire lo strappo creato ormai oltre vent’anni fa.