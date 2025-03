Chi sono i genitori di Igor Cassina, Carlo e Tiziana

Nel corso della sua lunga vita prima da sportivo e poi da papà, Igor Cassina è riuscito a contare sull’appoggio dei genitori lungo una carriera ricca di soddisfazioni. Dei genitori Igor Cassina ha sempre parlato con grande amore e rispetto negli anni, svelando come Carlo e Tiziana abbiano giocato un ruolo centrale nella sua vita, dando lui la possibilità di avvicinarsi allo sport: “Ho lasciato la ginnastica, ma non ho mai smesso di essere il ragazzo che papà Carlo e mamma Tiziana hanno cresciuto”.

Lo stesso padre Carlo contribuì ad avvicinare Igor Cassina allo sport, visto che quando l’atleta aveva solamente sei anni costruì una sbarra a mano per il futuro campione olimpico, che grazie agli allenamenti in casa è riuscito ad avvicinarsi sempre di più alla ginnastica, per la quale nutriva già una grande simpatia.

Genitori Igor Cassina, il ruolo centrale della madre

Se il padre è stato una figura fortemente centrale per Igor Cassina anche negli anni della via sportiva, i genitori Igor Cassina sono stati tenuti in piedi dalla figura della madre Tiziana, prima sostenitrice dell’atleta nel corso della sua vita. Inoltre Tiziana è sempre stata cattolica e vicina alla Fede, con la quale ha cresciuto i figli, facendo partecipare loro alla Messa della Domenica, un rito fondamentale nella famiglia dell’atleta.

Nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Ciao Magazine, Igor Cassina ha rivelato come veniva vista la sua passione per lo sport a scuola: “Ai miei genitori i professori ripetevano: “Vuole che suo figlio studi o che faccia l’atleta?”. E loro rispondevano: “Entrambi”.Il credito è in assoluto un concetto positivo nella vita”. Un credo che ha portato avanti le ambizioni dell’atleta, con i genitori Igor Cassina che dunque sono stati sempre formidabili nel loro ruolo.

