Genitori in trappola/ Su Rai 2 il film con Lindsay Lohan

Genitori in trappola, film di Rai 2 diretto da Nancy Meyers

Genitori in trappola sarà trasmesso oggi, domenica 2 gennaio, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Di genere commedia sentimentale, con alcune tracce drammatiche e d’avventura, il titolo è tratto da un soggetto di Erich Kästner, con produzione di Charles Shyer e musiche di Alan Silvestri. La regia è stata curata dall’americana Nancy Meyers, famosa grazie a What Women Want – Quello che le donne vogliono, Tutto può succedere – Something’s Gotta Give e L’amore non va in vacanza.

Il cast vede come protagonista l’ex bambina prodigio Lindsay Lohan, diventata famosa grazie a Quel pazzo venerdì e Mean Girls. Presente anche Dennis Quaid, noto per le pellicole Uomini veri, Qualcosa di cui… sparlare, Traffic e Truth – Il prezzo della verità. C’è anche la britannica Natasha Richardson, apprezzata per Un mese in campagna, Tre vedove e un delitto e Un amore a 5 stelle. Il parterre viene completato da Elaine Hendrix, Lisa Ann Walter, Simon Kunz e Polly Holiday.

Genitori in trappola, la trama del film: Hallie scopre la sua gemella

La trama di Genitori in trappola si apre con la presenza della dodicenne Hallie, cresciuta in California insieme al papà Nick. Scopre di essere gemella della londinese Annie, che vive a sua volta con la mamma Elizabeth. I genitori hanno divorziato poco prima della loro nascita e hanno preso in custodia una figlia ciascuna.

Le due non sanno delle loro rispettive esistenze fino a quando non prendono parte a un campo estivo e scoprono la loro somiglianza clamorosa. Dopo un inizio all’insegna di cattivi rapporti, vengono rinchiuse nello stesso bungalow e si conoscono meglio, scoprendo casualmente di essere gemelle. Si mettono d’accordo per scambiarsi i ruoli al termine delle vacanze, in modo da conoscere i rispettivi genitori. Tutto precipita quando Annie viene a sapere che il papà sta per sposarsi con Meredith, una donna che vuole solo i soldi.

Le due sorelle organizzano un incontro tra i genitori, che si ritrovano su uno yacht. Quindi, le due gemelle programmano una gita in montagna con i rispettivi genitori, ma Elizabeth lascia il suo posto a Meredith. Le ragazzine combinano guai a ripetizione e Meredith pone Nick davanti a una scelta, ma l’uomo non ha dubbi e preferisce le figlie. Nick e Lizzie sembrano separarsi per sempre, ma alla fine tornano insieme e creano una nuova famiglia. E la coppia si sposa una seconda volta.

Video, il trailer del film “Genitori in trappola”





