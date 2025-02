Javier Martinez, chi sono i genitori: la morte della mamma dopo una malattia

Javier Martinez festeggia oggi 30 anni in un contesto piuttosto particolare, la Casa del Grande Fratello, dove si trova ormai dallo scorso settembre. Il concorrente celebra oggi un importante traguardo di vita e, nella nuova puntata del reality in onda questa sera, spazio verrà dedicato proprio a lui e a questo giorno così speciale, in cui avrà anche modo di riabbracciare l’adorato fratello Juan Manuel. Il pallavolista argentino è legatissimo alla sua famiglia e alle sue origini, a cominciare dai genitori: la madre, scomparsa diversi anni fa, e il padre, ancora presente nella sua vita.

Javier è nato in Argentina il 27 febbraio 1995 ma la sua adolescenza ha avuto una svolta improvvisa quando, nel 2007, lasciò la sua terra natia assieme alla madre per trasferirsi in Italia e inseguire il suo sogno della pallavolo. Tuttavia la vita non gli ha riservato belle sorprese perché, poco tempo dopo il loro trasferimento, la madre morì dopo una malattia, un tumore al seno. “Era giovane, una donna buona” , ha raccontato durante la sua esperienza nel reality, ricordando di esserle stato vicino e di averla protetta fino alla fine.

Javier Martinez e il legame dei genitori: “Papà ancora innamorato di lei“

La morte della madre è stata difficile da metabolizzare per Javier Martinez, ma allo stesso tempo è stato un evento che gli ha permesso di crescere e responsabilizzarsi. Dopo il distacco dalla sua famiglia, alla fine anche il padre e i fratelli hanno deciso di trasferirsi in Italia. Proprio il padre è stato protagonista di una commovente sorpresa al Grande Fratello, quando lo scorso dicembre ha varcato la Porta Rossa in puntata per riabbracciare il figlio.

“Sono orgoglioso di te, molto fiero. Nessuno qua sa tutto quello che hai sofferto, hai sempre cercato di fare del bene a tutti”, le parole dedicate ad Javier. Anche suo padre è stato profondamente segnato dalla morte della compagna nonché madre dei suoi figli. Il pallavolista argentino, durante la sua avventura nel reality, più volte ha parlato dei suoi genitori raccontando il legame che, nonostante il lutto, ancora li lega: “Mio papà la ama ancora anche dopo tanti anni, sono trascorsi 15 anni dalla morte di mia madre, ma mio padre la ama ancora, è ancora innamorato di lei”.

