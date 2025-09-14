Genitori Katia Ricciarelli, il vuoto lasciato dal padre e il rapporto con mamma Molara: "Non ho mai cercato mio papà in altre persone"

Torna nel salotto di Verissimo la celebre cantante soprano ed ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli. L’artista sarà di scena nel salotto di Canale Cinque, dove Silvia Toffanin accoglierà anche lei tra i primi ospiti stagionali. E chissà che l’occasione non sia giusta per tornare a parlare di tanti temi importanti della vita della ex moglie di Pippo Baudo, basti pensare che dei genitori Katia Ricciarelli ha parlato in diverse occasioni in passato.

Raoul Bova, sfogo a Verissimo: "Estorsioni e minacce, vissuto un incubo"/ "Rocio? Ecco cosa mi auguro"

E senza nascondere alcune verità scomode e spiazzanti con le quali purtroppo si è ritrovata a fare i conti durante la vita. La donna non ha mai avuto la possibilità di conoscere il padre, una volta le mostrarono delle foto nel quale era ritratto proprio l’uomo che insieme a mamma Molara le diede la vita. E Katia Ricciarelli corse a casa per una rivelazione importante: “Io non ho mai conosciuto davvero il mio papà. Un giorno andai in visita a dei malati, in un ospedale, e mi scattarono molte foto. Quando tornai a casa le mostrai a mia madre” ha raccontato la cantante ed ex moglie di Pippo Baudo.

Chi è Ignazio Moser, il marito di Cecilia Rodriguez/ L'amore scoppiato al Grande Fratello 2017

Genitori Katia Ricciarelli: “Non ho mai cercato altrove mio padre”

Dalla forza di mamma Molara al vuoto lasciato dal padre, con il quale purtroppo Katia Ricciarelli non ha mai avuto la possibilità di costruire un legame. Nata da una relazione clandestina, ogni volta che ha parlato dei genitori Katia Ricciarelli ha sottolineato l’assenza con la quale si è ritrovata a fare i conti nel corso degli anni.

Cresciuta con le sorelle, la celebre cantante però non ha mai voluto ricoprire il vuoto: “Io non ho cercato in altri uomini la figura di mio padre” le parole di Katia Ricciarelli a riguardo.

Matteo Bocelli, chi è?/ Dal periodo buio al rapporto con il padre Andrea: "Ero invisibile ma poi..."