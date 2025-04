Genitori Katia Ricciarelli, chi sono la madre e il padre

Nel corso degli anni la celebre cantante ha parlato più volte del suo rapporto con la madre e il padre. Dei genitori Katia Ricciarelli ha raccontato alcuni dettagli con il passare degli anni, in particolare la soprano ha confessato di essere nata dal rapporto tra la madre Molara e il papà, un uomo tedesco che la mamma ha conosciuto durante una permanenza in Germania. Katia Ricciarelli è dunque nata da una relazione extraconiugale, con il padre che promise alla donna di sposarla, ma le cose sono andate poi in una direzione diversa.

In sostanza, dei genitori Katia Ricciarelli non ha ricordi congiunti, in quanto la madre Molara e il padre non sono mai realmente stati insieme negli anni. Così la signora Molara ha cresciuto da sola le tre donne, Katia e le sue due sorelle, facendo affidamento sulle sue forze. In passato la cantante ed ex moglie di Pippo Baudo ha tirato fuori dallo scatolone dei ricordi un momento vissuto con la madre, che le mostrò una foto: “Ecco vedi, questo è il tuo papà‘. Mio padre era lì e stava morendo, ma io non lo sapevo” le parole della donna.

Genitori Katia Ricciarelli, la rivelazione della cantante: “Mai cercato mio padre in altri uomini”

Nonostante il vuoto all’apparenza incolmabile, nel corso degli anni Katia Ricciarelli ha ammesso di non aver mai cercato di riempire la falla con altri uomini. Dei genitori Katia Ricciarelli ha parlato in alcune occasioni, in una di queste ha ammesso:

“Non ho mai cercato mio papà in altri uomini” ha confidato l’ex moglie di Pippo Baudo, che con il noto conduttore ha vissuto dei momenti davvero importanti e una storia durata anni. Il vuoto del padre però Katia Ricciarelli lo ha portato dentro senza mai sbandierarlo o cercare di tapparlo.

