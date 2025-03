Laura Freddi, malattia della mamma Patrizia: “Edema polmonare, grave”

Laura Freddi ha spesso confidato in televisione che dietro al suo successo ci sono i genitori, Roberto Freddi e mamma Patrizia. Furono proprio loro, infatti, ad iscriverla a Non è la Rai quando lei aveva finito di studiare. Purtroppo, però, la showgirl ha vissuto momenti molto difficili per via della malattia della madre, che per uno sbaglio si è ritrovata in ospedale a causa di un grave edema polmonare. Per qualche tempo ha dovuto portare anche il casco dell’ossigeno al fine di salvarsi la vita.

Laura Freddi, chi è?/ Carriera e rivalità con Sonia Bruganelli per Bonolis: "Felice sia finita? Dico che..."

A parlarne pubblicamente fu proprio Patrizia, legatissima a Laura Freddi. All’epoca aveva raccontato di aver fatto il giro degli ospedali durante un gennaio in piena pandemia. La donna si era ritrovata nel reparto Covid nonostante non avesse contratto il virus e Laura Freddi descrive quel periodo come un vero incubo: “Mi vengono i brividi solo a pensarci“, aveva detto. Fortunatamente, mamma Patrizia e la showgirl non erano sole ad affrontare questo momento difficile: con loro c’era anche Andrea, fratello di Laura Freddi che in quel periodo si è preso cura della mamma.

Laura Freddi, 5 anni d'amore con Paolo Bonolis/ Presto il matrimonio con Leonardo D'Amico

Laura Freddi, l’amore di mamma Patrizia per la nipote Ginevra

Chi è la mamma di Laura Freddi? Sappiamo che si chiama Patrizia, anche se non è noto il suo cognome. Il suo sogno? Quello di diventare una ballerina di danza classica, sogno brutalmente interrotto dal fatto che si è rotta un femore e ha dovuto di conseguenza fermare tutto. L’amore per lo spettacolo e per il mondo della danza li ha trasmessi alla figlia, spingendo Laura Freddi ad entrare a far parte del magico universo televisivo. Oggi Patrizia è fuori pericolo e si gode la nipote Ginevra, mentre vive ancora con lei il figlio Andrea, a dire di molti estremamente affezionato alla mamma.