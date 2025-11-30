Chi sono Giuseppe Radames e Maria Salvina Dato, i genitori di Loredana Bertè? La storia del padre violento e delle botte in famiglia.

I genitori di Loredana Bertè si chiamano chi sono Giuseppe Radames e Maria Salvina Dato e sono morti qualche anno fa, precisamente nel 2017 il padre e nel 2003 la madre. Andiamo a vedere chi erano e cosa ha detto nel corso degli anni la cantante riguardo al padre, che nel corso della loro vita si è comportato in modo violento con lei e con le sorelle Leda e Mia Martini.

Compagno Loredana Bertè, chi è: dal primo matrimonio con Roberto Berger a Bjorn Borg/ Oggi è single?

Partiamo col dire che Giuseppe Radames Bertè è scomparso all’età di 96 anni mentre la madre Maria Salvina Dato è morta all’età di 78 anni. Di professione erano tutti e due professori: lui insegnava greco e latino in provincia di Varese, e in alcune scuole era stato anche preside mentre la donna era insegnante elementare. Il papà di Loredana Bertè è originario della Calabria e ha sempre avuto un pessimo rapporto con le figlie e con la moglie. Andiamo a vedere cos’ha dichiarato la cantante a riguardo.

Loredana Bertè ha un compagno?/ La cantante è tranchant: "Non me frega più niente..."

Loredana Bertè sulle violenze del padre: “Massacrava mamma di botte”

“Le prime violenze le ho subite tra le mura domestiche: mia mamma era il centro della violenza del nostro padre-padrone, che fortunatamente dopo 4 femmine se n’è andato“, aveva raccontato Loredana Bertè a Verissimo: “Ho visto tante volte mio padre massacrare di botte mia madre, anche all’ottavo mese di gravidanza. Quando si metteva la musica di Beethoven in casa, voleva dire che qulacuna staav per essere picchiata a sangue. Mio padre l’ho rivisto al funerale di Mimì dopo 40 anni, e anche in quell’occasione mi ha menato“. Non solo, lei e la sorella Leda nel corso degli anni hanno anche raccontato di aver avuto dei dubbi sulla morte di Mimì, dato che quando era deceduta aveva dei lividi sulla pelle e l’ultima persona con cui era stata era proprio il padre.