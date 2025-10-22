Genitori Lorella Cuccarini, il legame con mamma Maria e il papà Vero: i guai del padre ed un rapporto compromesso dopo che...
Lorella Cuccarini e i suoi genitori: il dolore per la separazione di mamma Maria e papà Vero
Lorella Cuccarini non ha avuto un rapporto facile coi suoi genitori. A sua madre Maria, in realtà, è sempre stata legatissima, mentre con papà Vero le difficoltà sono scaturite soprattuto dai suoi guai giudiziari. Il padre fu arrestato due volte per usura, tra il 1993 e 1995. “Quando mi è stato possibile, compatibilmente con le mie possibilità finanziarie, ho cercato di aiutare mio padre”, le parole della showgirl.
All’epoca, la Cuccarini raccontò di avere delle difficoltà nel rapportarsi con papà, per via delle problematiche giudiziarie che lo affliggevano, tra pedinamenti, prove inconfutabili e poi l’arresto. Il padre di Lorella Vero tentò di difendersi, ma la situazione era ormai compromessa.
Lorella Cuccarini, il rapporto difficile con papà Vero a causa dei guai giudiziari
“Io l’ho giustificato, anche perché è mio papà”, aveva raccontato Lorella Cuccarini sempre su Canale 5. I genitori si sarebbero separati quando la showgirl era ancora giovanissima, ma mamma è stata sempre molto presente con Lorella, anche per “compensare” il distacco del papà. Mamma Maria Persili è scomparsa nel 2002, all’età di sessantacinque anni, in modo improvviso e prematuro.
Anche il papà della showgirl è mancato da tempo, ma già prima della sua scomparsa i rapporti si erano già deteriorarti e raffreddati a causa del suo allontanamento dalla famiglia. Oggi Lorella Cuccarini cerca di essere una madre presente per i suoi figli, evitando di commettere gli stessi errori dei suoi genitori. “Sono una mamma gioiosa”, ha raccontato a Verissimo parlando dei suoi figli Chiara, Giorgio, Sara e Giovanni, avuti dal marito Testi.