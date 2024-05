Genitori Ludovica Valli: l’abbandono del papà “Peggio di un lutto”/ Il dramma della malattia della madre

Ludovica Valli, conosciutissima dopo il suo ruolo da tronista di Uomini e Donne, ha una storia particolare legata al padre. Suo papà l’ha infatti abbandonata quando aveva appena due anni, (assieme alle tre sorelle), una situazione che ovviamente è pesata a livello di emozioni e sentimenti nella vita dell’ex tronista. La vicenda è venuta a galla soltanto poco tempo fa, dopo che la stessa Ludovica Valli ne ha parlato ai microfoni di Caterina Balivo, in occasione del suo programma Vieni da me.

Durante l’ospitata in casa Rai ha spiegato che quando succedono queste cose ovviamente da piccoli pesano di meno, ma con il passare dell’età ci si rende più consapevoli della mancanza: “Lo senti quando cresci, quando hai il saggio di danza e aspetti il papà, ma il papà non arriva”, ha raccontato in quell’occasione, visibilmente emozionata. Ludovica Valli ha spiegato che il fatto di non avere il papà quando era una ragazzina non ha pesato più di tanto nella sua vita, ma il tutto è esploso quando ha preso consapevolezza “della donna che sono”, aggiungendo che non potrà mai perdonare suo padre avendo lasciato sua madre da sola a crescerla, un lavoro così importante e gravoso che avrebbero invece dovuto fare tutti e due i genitori.

LUDOVICA VALLI E L’ABBANDONO DEL PAPÀ: IL DRAMMA DELLA MALATTIA DELLA MAMMA

Tale sensazione di “solitudine” si è poi ripercossa su Ludovica Valli anche in occasione della scoperta del cancro alle ovaie della mamma nel 2015: “Ho pensato: ‘Se viene a mancare mia madre, io che cosa faccio?”, ricordando come all’epoca Ludovica Valli fosse molto giovane, non aveva un lavoro e dipendeva in toto dalla madre.

Dell’abbandono del papà Ludovica Valli ne ha parlato anche nel suo libro, descrivendo quanto vissuto come una situazione peggiore di un lutto, in quanto “il lutto lo puoi giustificare, ci stai tanto male ma lo capisci”, mentre un abbandono è una situazione totalmente diversa in quanto si tratta di un’assenza voluta e consenziente. Ludovica Valli è probabile che tornerà sull’argomento in occasione dell’ospitata di Verissimmo oggi pomeriggio.

