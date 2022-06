Genitori Marco Fantini, chi sono?/ “Una famiglia unita”: la testimonianza sui social

Marco Fantini: da Uomini e Donne all’amore per Beatrice Valli

Chi sono i genitori di Marco Fantini? Quando si tratta di famiglia di appartenenza, l’ex tronista è molto riservato, tant’è che è difficile trovare dichiarazioni da lui rilasciate sul tema. Le uniche cose che sappiamo sui genitori di Marco sono quelle che lui stesso ha lasciato intravedere attraverso qualche scatto pubblicato sui social. Quella di Marco è una famiglia unita, come traspare da uno scatto che l’influencer ha postato tempo fa durante la Pasquetta.

In questa il Fantini si mostra non solo insieme alla sua nuova famiglia – la moglie Beatrice Valli e i figli – ma insieme ai genitori, alla nonna e ai fratelli. Un quadretto di famiglia che sui social ha ricevuto tantissimi complimenti, commenti positivi che ne hanno sottolineato la grande unione e armonia che ne traspare.

Ma chi è Marco Fantini? Classe 1991, Marco è nato Coreggio, ma è cresciuto a Carpi, anche se la sua infanzia non è stata affatto facile Durante la sua partecipazione al trono di Uomini e Donne, come ricordato dal portale Donnapop, l’ex tronista ha rivelato di essere stato vittima di bullismo, ma anche di aver sofferto per la mancanza di affetto. L’esperienza a Uomini e Donne gli ha cambiato la vita: non solo ha conosciuto e si è innamorato di Beatrice Valli, ma ha continuato la sua carriera di modello diventando anche un influencer.

Prima di lavorare nel mondo della moda, Marco ha lavorato anche come barista e cameriere in un ristorante di Carpi. La sua bellezza gli ha permesso di svoltare visto che dopo aver vinto il titolo di Mister Modena partecipa a Mister Universo classificandosi al sesto posto.

