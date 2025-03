Genitori Mariavittoria, chi sono? La possibile sorpresa al Grande Fratello

Questa sera Mariavittoria Minghetti concluderà il suo percorso al Grande Fratello, così come del resto tutti gli altri concorrenti, pronti a lasciarsi alle spalle questa esperienza così importante. Dei genitori Mariavittoria ne ha sempre parlato poco nell’arco di questi mesi, svelando però come la madre lavori nel campo medico, mentre del padre non si hanno molti dettagli.

Del rapporto con i genitori Mariavittoria ha sempre detto poco, anche se in un’occasione ha raccontato al Grande Fratello: “Non riesco a dire “Ti voglio bene” a mia mamma e a mio papà. Se avevo un problema, io ero quella pazza e sguaiata della famiglia. Mi sentivo sola, mi chiedevo perché non posso andare da mia mamma” ha rivelato Mariavittoria che ha sempre dunque avuto un po’ di timore reverenziale nei confronti dei genitori, anche se il rapporto tra loro è comunque speciale.

Genitori Mariavittoria e il legame con mamma e papà: “Mi è mancato l’affetto”

Nonostante tutto, delle difficoltà non sono mancate nel rapporto con i genitori di Mariavittoria, che durante la sua avventura al Grande Fratello ha confessato di aver sofferto la mancanza di amore in determinati momenti. Molto spesso infatti capitava che la madre e il padre di Mariavittoria Minghetti fossero costretti a trascorrere diverso tempo lontano da casa per questioni inerenti il lavoro, e questo ovviamente ha provocato un certo dolore nella ragazza e fidanzata di Tommaso Franchi:

“Mi attaccavo alla gamba di mio fratello e scoppiavo in lacrime” ha raccontato la concorrente del Grande Fratello che questa sera rischierà l’accesso alla finalissima, visto il suo televoto aperto nel confronto con Chiara Cainelli nel programma Mediaset. Questa sera Mariavittoria potrebbe avere la possibilità di riabbracciare tutti i suoi affetti, compresi proprio i genitori oltre al fidanzato conosciuto nella casa più spiata d’Italia.

