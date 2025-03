Chi sono i genitori di Mariavittoria Minghetti? La gieffina, nella puntata di questa sera, giovedì 6 marzo, ha rischiato di lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello. Per questo, gli autori del reality hanno deciso di farle una sorpresa speciale: la lettera di suo fratello, con il quale non è in ottimi rapporti. Grazie a quest’esperienza, però, i due potrebbero sanare finalmente il loro legame. Ma, lui non è l’unico membro della famiglia con il quale Mariavittoria non è in ottimi rapporti.

In passato, la 31enne ha raccontato del difficile rapporto con i suoi genitori. Secondo quanto spiegato da Mariavittoria, sua madre e suo padre erano spesso fuori casa per lavoro e, questa costante lontananza, le ha fatto sentire una profondo mancanza di affetto. “Quando lavorava di notte io mi attaccavo alla sua gamba e piangevo disperata chiedendole di non lasciarmi”, ha detto. Crescendo, questa situazione ha reso la giovane dottoressa poco incline a gesti di affetto nei confronti dei genitori, al punto da sentirsi a disagio nell’abbracciarli o nell’esprimere apertamente i proprio sentimenti, arrivando persino a non riuscire a dire loro “ti voglio bene”.

Mariavittoria Minghetti, chi sono i genitori della concorrente del Grande Fratello? Il difficile rapporto familiare

A rendere ancora più complicata questa situazione familiare, è stato il fatto che Mariavittoria Minghetti ha raccontato di essersi sentita quasi “costretta” a seguire lo stesso percorso professionale dei suoi genitori, laureandosi in medicina estetica. La mamma, infatti, è una rinomata ginecologa. Stando a quanto raccontato dalla 31enne, però, questa non sarebbe la sua vera passione, o quantomeno non l’unica. Difatti, ha deciso di partecipare al Grande Fratello con l’intenzione di fare finalmente qualcosa per sé stessa e non per compiacere gli altri.

Ad ogni modo, qualche mese fa, mamma Maria Teresa ha sorpreso sua figlia, facendole una visita nella Casa. In quell’occasione, le due hanno finalmente aperto il loro cuore, abbracciandosi e dicendosi finalmente il tanto atteso “ti voglio bene”. Non solo, Maria Teresa aveva anche confessato a Mariavittoria di essere orgogliosa di lei, lasciandola senza parole. Adesso, dopo i sei mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello, il rapporto nella famiglia Minghetti riuscirà a rafforzarsi definitivamente? Non resta che attendere per scoprirlo.