Martina Colombari, chi sono i genitori: il racconto a Ballando con le stelle 2025

Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2025 questa sera, sabato 18 ottobre 2025; pronta a scendere nuovamente in pista ritroviamo anche Martina Colombari, al fianco del suo partner di danza Luca Favilla. Oltre allo show, però, non sono mancate alcune intime e delicate confessioni in merito al rapporto con i suoi genitori.

Soffermandoci sui genitori di Martina Colombari, non si conoscono moltissime informazioni essendo lontani dal mondo dei riflettori, a differenza della figlia. La concorrente si è però lasciata andare a qualche inedito retroscena e anche a toccanti confessioni, a tu per tu con Milly Carlucci dopo la fine della scorsa puntata a Ballando Segreto.

“Avete sbloccato anche mio papà, che di solito manda messaggi molto stitici“, ha raccontato, sottolineando i benefici che il programma sta avendo anche per il rapporto con il padre, che le ha rivolto diversi complimenti per l’esibizione con Favilla. “Io gli ho detto: ‘Papi, ti serviva Ballando!’. Mi ha detto: ‘Eri romantica, bellissima, eravate perfetti insieme. Mi raccomando Marti, goditi questa cosa, fattelo per te, ti meriti un regalo’“.

Martina Colombari: “Io e papà abbiamo avuto un po’ di scontri…“

Ai microfoni di Milly Carlucci, Martina Colombari si è poi lasciata andare ad una delicata confessione sulla separazione dei suoi genitori: “I miei si sono separati che mio figlio aveva già 5/6 anni, io ero già adulta, però abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo una chat di noi tre: la mamma è quella dei lunghi messaggi, papà è quello stitico. Mamma ha scritto: ‘Marti, serviva Ballando per sbloccare papi’“.

La modella ha così spiegato che, a parole, il padre ha sempre avuto difficoltà ad esprimerle tutto il suo affetto, anche a fronte di un rapporto che non sempre è stato rose e fiori: “Io e lui abbiamo avuto un po’ di scontri. Ci siamo ritrovati da grandi, perché mi rendo conto che diventare papà a 20 anni è stato complicato. Io questa cosa all’inizio non gliela perdonavo, poi con gli anni ho fatto io un passo in avanti verso di lui, quindi adesso andiamo molto più d’accordo. Adesso c’è un rapporto“.