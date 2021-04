Genitori Martina Miliddi/ “Mio papà morto quando ero piccola, non voglio mia madre”

Martina Miliddi, ex allieva della scuola di Amici (squadra Arisa-Cuccarini), è intervenuta nel pomeriggio di oggi a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e in onda ogni sabato. La ragazza ha raccontato a cuor nudo il suo passato, partendo dai genitori e dalla disgrazia che l’ha colpita: “Mio padre è morto quando io avevo dieci anni e ballo ancora oggi per lui. Se n’è andato via in un incidente. Ho sempre cercato di ricordarlo con la danza. Quando ho bisogno della sua presenza, in quel momento ballo. Avevo cinque anni quando ho iniziato a ballare e lui era sempre fiero, mi guardava con gli occhi lucidi. Spero stia guardando quello che sono oggi”.

MARTINA MILIDDI "NON HO AMICI, SOLO LA DANZA"/ "Critiche? Mi hanno ferito, ma..."

Una testimonianza davvero di profondo dolore, non controbilanciato dalla presenza della madre: “Il nostro è stato un rapporto di silenzi, la mia vera madre è stata la mia insegnante di danza, che mi ha fatto anche da padre, nonostante non fosse semplice – ha asserito Martina Miliddi – .Ad oggi non vorrei che mia madre facesse parte della mia vita, perché sono successe tante cose che mi hanno portato a questa riflessione sulla mia vita. La mamma è sempre la mamma, però non voglio entrare nei particolari. Mia madre non ha mai sostenuto il mio lato artistico”.

LEGGI ANCHE:

Aka7even e Martina Miliddi/ Dopo Amici 2021: "La nostra storia è già finita"Stefano De Martino e Martina Miliddi, flirt dopo Amici 2021?/ La ballerina segue...

© RIPRODUZIONE RISERVATA