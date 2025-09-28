Genitori Mattia Furlani, chi sono Marcello Furlani e Khaty Seck: hanno un passato nell'atletica

Dopo lo storico oro conquistato nel salto in lungo, l’Italia si gode l’ennesimo talento lanciato dall’atletica negli ultimi anni. Ma dietro ogni campione c’è sempre una famiglia importante e anche Mattia Furlani non fa eccezione, a maggior ragione se si considera che Marcello Furlani e Khaty Seck hanno anche un passato nello sport. I Genitori Mattia Furlani hanno raccontato in alcune occasioni dei dettagli riguardo alla crescita del figlio, la mamma del campione, allenatrice e con un passato come velocista, ha raccontato alcune curiosità riguardo alla nuova stella dell’atletica mondiale:

“Metteva velocità in tutto: dal latte ai primi passi. Quando ho smesso di allattarlo, a 15 mesi, senza usare il biberon è passato subito alla tazza”. Insomma, in poche parole un predestinato già da piccolo che è riuscito ad avere la meglio sui rivali nel salto lungo ai campionati mondiali. Tanti segreti, affetto ma anche disciplina e talento, oltre ai genitori Mattia Furlani è riuscito a mettere ai giusti posti tanti dei tasselli che lo hanno portato a diventare il migliore nella sua disciplina.

Genitori Mattia Furlani, chi sono

Khaty Seck vanta un passato importante nel mondo dell’atletica e questo è stato sicuramente uno dei segreti che ha spinto Mattia Furlani sul tetto del mondo. Anche Marcello Furlani è stato in passato artista, classe 1963, ottenne un record personale di 2,27 metri nel 1985 che ne ha fatto sicuramente uno sportivo di alto livello oltre che una guida eccezionale per il figlio campione del mondo nel salto in lungo.

Non è finita qui, oltre ai genitori Mattia Furlani ha apprezzato nel mondo dell’atletica anche la sorella Erika che nel salto in alto è stata campionessa assoluta nel 2017. Una famiglia con lo sport nel sangue, i recenti successi di Furlani sono tutto tranne che casuali.

