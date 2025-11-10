Genitori Morgan, il passato doloroso: il padre Mario si tolse la vita quando lui aveva 15 anni.

Marco Castoldi, vero nome di Morgan, ha un passato parecchio difficile per quanto riguarda la storia di vita dei suoi genitori Mario e Luciana Castoldi, in particolare suo padre, che si è tolto la la vita molto giovane. “Ricordo mio papà che ride felice nei vecchi filmini Super 8. Nella vita vera, mio papà non lo vedevo ridere mai“, aveva detto il cantante al Corriere della Sera. Quando era solo un quindicenne, la sua vita è cambiata per sempre.

Siamo nel 1988, più precisamente l’11 ottobre. Morgan ha vissuto un’esperienza che gli ha cambiato la vita per sempre: “Quella mattina papà si avvicinò alla finestra e ci fece ciao con la mano. Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza. In tasca aveva il biglietto di un negozio di strumenti musicali: era andato a informarsi sul costo di una batteria Korg per me” spiega sempre al Corriere. Di lui ricorda molte cose e lo descrive come un cavaliere estremamente rispettoso con le donne.

Genitori Morgan, mamma Luciana racconta del suicidio del marito: “Ritrovato solo dopo tre giorni di ricerche…”

Oggi, Morgan, a processo per stalking nei confronti dell’ex fidanzata, conserva gelosamente le cravatte di suo padre Mario che per via di una crisi depressiva aveva scelto di farla finita nel silenzio, lontano da tutti: “Non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà, di dirci: ragazzi, io non ce la faccio. Così si è tolto la vita“, aveva detto Morgan. Il padre si era inddebitato perchè non riusciva bene a gestire gli affari, e questa vicenda lo aveva portato a soffrire di depressioni. Per pagare il mutuo, Morgan si è rimboccato le maniche dopo la morte del padre e ha iniziato ad andare a suonare nei pianobar.

La madre di Morgan aveva raccontato a Barbara d’Urso i difficili giorni del suicidio del marito: “Ci avvisarono che era scappato e si voleva togliere la vita, ma non sapevamo dove fosse andato. Lo abbiamo ritrovato solo dopo tre giorni di ricerche. Forse Marco pensa sia stata anche colpa mia…”. La donna era un’insegnante, mentre Mario, il padre del cantante, si occupava di commerciare mobili sia in Italia che all’estero.