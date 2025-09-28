Genitori Paolo Mendico, il racconto choc: “La preside promise un Consiglio d’Istituto straordinario, ma non c’è mai stato”.

Paolo Mendico è il protagonista di una delle storie più tristi del nostro Paese. Si tratta di un ragazzino di soli 16 anni che ha deciso di togliersi la vita morendo suicida a causa del bullismo. Tutto è avvenuto in provincia di Latina, a Santi Cosma e Damiano e la vicenda ha fatto riflettere tutta Italia e non solo, anche perchè nessuno sospettava che potesse accadere qualcosa di così devastante. I suoi genitori, Giuseppe e Simonetta, hanno rilasciato una lunga intervista a Skuola.net cercando di sensibilizzare le persone al problema del bullismo.

“Diamo un consiglio anche ai ragazzi che hanno bullizzato mio figlio, devono smetterla, devono imparare a volersi bene, si devono immedesimare nei ragazzi in difficoltà“, ha detto la mamma di Paolo Mendico, “Invito le mamme a preoccuparsi, cercando di risolvere il problema e non ad alimentarlo ancora di più“. Riservati e coraggiosi, i genitori del 14enne sanno che è importante parlarne e che un lutto del genere non potrà mai passare in sordina. “Tutto è iniziato addirittura in quinta elementare, quando Paolo venne aggredito proprio da un bambino della sua stessa età con un cacciavite di plastica“, dice papà Giuseppe con la voce tremante.

Paolo Mendico

I genitori di Paolo Mendico non si sono tirati indietro di fronte all’intervista di Skuola.net e hanno deciso di raccontare la storia del figlio 14enne: “Un altro insegnante chiudeva Paolo in una stanza e cercava di capire cosa volessimo fare (riguardo la denuncia, ndr), imponendogli inoltre di non parlare con noi del tutto“, spiega Simonetta La Marra, madre del ragazzo. La situazione non migliora nemmeno al Liceo, quando i compagni iniziano a trattarlo male dandogli soprannomi: “Paoletta, Nino D’Angelo, nano… Mio figlio si era trovato in un ambiente nuovo, ma la situazione non era cambiata. Nell’ennesimo incontro con la dirigenza, la preside mi promise che avrebbe convocato un Consiglio d’Istituto straordinario ma, che noi sappiamo, non c’è mai stato“.

Dopo la morte di Paolo Mendico, il dolore è arrivato anche al funerale. Come raccontano i genitori, “un solo compagno, lo stesso che è venuto al funerale con i genitori è l’unico che mi ha dato le condoglianze, l’unico“. Insomma, mamma Simonetta e papà Giuseppe chiedono un intervento veloce alle istituzioni per evitare che vite come quella di Paolo finiscano a causa dell’ignoranza e della poca cultura all’inclusione.