Genitori Paolo Mendico, chi sono: "Nostro figlio era bullizzato fin dalle elementari, che non si ripetano più questi casi"

L’Italia qualche giorno fa è stata scossa da un altro drammatico fatto di cronaca, la morte del giovane quindicenne Paolo Mendico, ennesima vittima di bullismo, una piaga che purtroppo non accenna a diminuire e che lascia sempre grandi strascichi. I genitori Paolo Mendico si sono espressi dopo la scomparsa del ragazzo che ha scosso l’Italia con la sua storia di solitudine, un pugno nello stomaco per tanti. Ed è per questo che la madre ha voluto lanciare un appello molto importante, nella speranza che possa realmente essere seguito: “Diamo un consiglio anche ai ragazzi che hanno bullizzato mio figlio, devono smetterla, devono imparare a volersi bene, si devono immedesimare nei ragazzi in difficoltà” le parole della mamma di Paolo Mendico, una donna ferita per sempre che non riavrà mai suo figlio ma che spera che tragedie di questa portata possano concludersi qui.

Genitori Paolo Mendico, l’appello e il grido di speranza

La storia del giovane morto suicida in quel di Latina pochi giorni fa ha toccato al cuore le famiglie italiane, che hanno provato a immedesimarsi nel grande dolore vissuto. I genitori Paolo Mendico avevano già denunciato in passato dei casi di violenza e bullismo nei confronti del figlio, che travolto dall’ondata di dolore persistente ha deciso di farla finita.

Troppo presto, ingiustamente, e che la dice lunga sul dolore vissuto in tutti questi anni dal ragazzo, che aveva lanciato i suoi gridi di allarme in più occasioni. Toccherà adesso ai genitori, che purtroppo non potranno fare niente nel concreto per riavere tra le mani il figlio, tentare di placare un fenomeno persistente nella speranza che questa piaga possa davvero spezzarsi. I genitori di Paolo Mendico saranno oggi ospiti di Mara Venier a Domenica In.